Celia Molina Sevilla, 15 SEP 2026 - 15:44h.

Tras el robo que sufrió en su propia casa de Sevilla, la influencer ha confesado que sus hijos y ella llevan "una semana llorando"

Rocío Osorno, tras el "shock" del robo que sufrió en su casa mientras ella estaba dentro: "Nunca esperé vivir esa situación"

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El pasado 5 de septiembre, Rocío Osorno sufrió un robo en su residencia del Aljarafe, en Sevilla. Ella misma, a través de sus redes sociales, publicó un vídeo extraído de sus cámaras de seguridad en el que se veía cómo dos hombres encapuchados entraban por la ventana de su vestidor. Ella, al darse cuenta de que había alguien en la habitación, salió corriendo y gritando escaleras abajo, para alertar a su exmarido y a sus dos hijos, que estaban todos en casa, de lo que estaba ocurriendo.

Los ladrones, que no se inmutaron al escuchar los gritos, continuaron rebuscando en los cajones donde la influencer guardaba sus joyas y se llevaron un joyero grande como botín. Horas después, Osorno confesaba en su cuenta de Instagram que nunca pensó que iba a vivir una situación como ésa.

Rocío explicó también que nunca puso rejas en las ventanas del piso de arriba de su casa por si alguna vez "había un incendio" y no tenían por donde salir. Pero, después del robo y del trauma que les ha causado, llamó inmediatamente a un operario para que protegieran más las ventanas restantes de su vivienda.

"Lloro, me pongo nerviosa y me asustan los ruidos"

"Hoy he tenido un mal día. Ha sido volver a casa y a la rutina y me he dado cuenta de algo que me hace sentir tremendamente triste: no solo no soy capaz de refugiarme y encontrar la paz en mi casa, mi hogar, mi sitio feliz...sino que, además, es el lugar, que antes era mi vía de escape, ahora me hace sentir inquieta, insegura y profundamente apenada".

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"Mis hijos no han parado de llorar"

Días más tarde, aunque la influencer ha intentado volver a la normalidad y centrarse en la cápsula de moda que está preparando, ha confesado que le está resultando realmente difícil. Muy angustiada, le ha explicado a sus seguidores las secuelas que le ha dejado el robo, tanto a ella como a sus hijos pequeños:

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"Lloro, me pongo nerviosa, escucho cualquier ruido y tengo que llamar a alguien. Soy incapaz de abrir una puerta sin temblar. Es horrible. Y no solo me afecta a mí, los niños están igual. Mis hijos no son llorones y llevan una semana que no paran de llorar. Tampoco estamos durmiendo: si no se despierta uno, se despierta el otro; y, si no, yo. Apenas conseguimos dormir un par de horas seguidas", ha escrito.

"Todo esto me está afectando muchísimo a la concentración, tanto por la falta de sueño como por esa sensación constante de intranquilidad que me impide hacer cualquier cosa. Estoy en plena fase de creación de la colección de aniversario y hoy no he sido capaz de desarrollar ni una sola idea en toda la semana. Sé que, por desgracia, muchas personas habéis pasado por algo parecido y ahora entiendo de verdad lo difícil que es recuperar la tranquilidad después de que vulneren de esta manera el lugar en el que deberías estar más segura", ha concluido, con mucha pena, la creadora de contenido.