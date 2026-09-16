El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar ha señalado que ya se han inspeccionado varios domicilios

La Fiscalía mexicana ordena la detención de El Trompas como presunto autor del asesinato de Claudia Tacoronte

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Las autoridades mexicanas buscan este miércoles como sospecho del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla, en el estado de Morelos (centro), a Francisco Javier "N", apodado como 'El Trompas', quien anteriormente ya había sido grabado cometiendo robos en la zona, según han indicado medios locales.

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha indicado que existe orden de aprehensión en contra del presunto feminicida. "Se ha accedido a varios domicilios que en estos momentos ya se han investigado y se han descartado para dar con él y cumplir la orden de arresto", ha explicado.

Tras revelarse varios vídeos del ataque, testimonios de los vecinos de la zona de Cuautla donde fue asesinada Tacoronte, de 21 años, el pasado sábado, han logrado identificar extraoficialmente a 'El Trompas' como sospechoso.

En las imágenes se ve a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir corriendo del lugar de los hechos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Fernando Blumenkron, ha indicado se investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. No obstante, desde la FGE se han subrayado que se mantienen abiertas otras líneas de investigación, aunque el principal motivo que se especula hasta ahora sería un intento de robo.

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Tacoronte llegó a México a mediados de agosto

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Tacoronte se había desplazado a Cuautla, a una hora de Cuernavaca, para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

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Su hermana, Lara Tacoronte, publicó este martes un vídeo desde España en el confirmó que llevaba poco "menos de un mes, tres semanas" en la ciudad de Cuautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada, en la que estaba cursando un grado de Educación Infantil.

"Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", relató.

La cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas 7 meses

La indignación ha crecido después de que se conociese que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles.

Este martes, compañeros de la estudiante española asesinada se manifestaron en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, para exigir más seguridad y justicia por parte de la gobernadora de Morelos, Margarita González, quien ha prometido "dar con el responsable".