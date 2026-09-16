Argumenta que "es como si se suspendiera el intercambio con todo EEUU después de un tiroteo en un campus".

El Trompas, el presunto asesino de Claudia, habría sido grabado robando una bicicleta horas antes de matar a la joven española de 21 años en México

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Pablo Iglesias se ha mostrado contrario a suspender los intercambios de estudiantes con México tras el asesinato de Claudia Tacoronte -que se suma a otras tres mujeres que estudiaban en la misma universidad mexicana de Morelos en el último año-. Para el exlíder de Podemos, es como si se suspendiera el intercambio con todo EEUU después de un tiroteo en un campus. Iglesias ha recordado que él mismo fue estudiante de intercambio en la UNAM en 2002.

La hermana de Claudia Tacoronte, la joven universitaria española de 21 años asesinada en el estado de Morelos, en México, fue de las primeras en denunciar que nadie les había advertido de los anteriores asesinatos, y que su hermana fue allí con la certidumbre de que todo era seguro. Ahora ella misma se pregunta si nadie sabía la inseguridad permanente en esa zona. "A ella le asignaron este sitio. ¿Cómo vas a mandar alguien a ese sitio en México", se pregunta indignada. "No es algo que digas esto ha pasado una vez y es algo raro. No, es que ahí está pasando cada día", señala.

La universidad de Granada, señalada se ha defendido. "No éramos conocedores de los cuatro feminicidios, solo conocíamos la actualización de la información que había hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el Estado de Morelos, donde se decía que en los últimos meses había habido un repunte de la violencia como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros y se recomendaba extremar la precaución, no saliendo por la noche o alejándose de las grandes ciudades para ir a ciudades aledañas", ha dicho la vicerrectora de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, que también ha puntualizado que la Universidad de Morelos "no nos comunicó nada sobre estas muertes".

La vicerrectora ha expuesto que hace treinta años que la UGR mantiene movilidades con universidades mexicanas debido a la gran calidad de sus estudios; y en cuanto a las recomendaciones de seguridad para cualquier universidad de intercambio, ha señalado que en la convocatoria de movilidad se siguen las recomendaciones del Ministerio de Exteriores.

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La inseguridad de Morelos constatada por datos

Unos datos ayudan a entender su indignación. Morelos se ha convertido en uno de los estados más peligrosos de México. Según el Índice de Paz 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el 90,1% de sus habitantes afirma sentirse inseguro. Morelos sería así el tercer estado más violento tras Guanajuato y Colima.

En 2025, Morelos registró 1.142 muertes por homicidio doloso (menos que en 2024 cuando fueron 1.535). Aún así, el estado cerró el año pasado con la segunda mayor tasa de homicidio doloso, al registrar 58 casos por cada 100 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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En el primer semestre del 2026, Morelos ya acumula 817 casos de homicidio, de los cuales 452 son homicidios dolosos, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Los datos de la Fiscalía General del Estado indican que en lo que va de 2026 se han contabilizado en Morelos 28 víctimas de feminicidio. Esa cifra representa un incremento del 33,3% respecto al mismo período del año anterior. Es el segundo peor dato del país. Solo Sinaloa ofrece un panorama aún peor, con 54 mujeres asesinadas.