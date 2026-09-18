La cantante fue fotografiada paseando junto a su prometido y llevando en brazos a un bebé, desatando todo tipo de rumores sobre cómo se habían convertido en padres

Lady Gaga ya es madre: la cantante ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su prometido Michael Polansky

Compartir







Desde que se conoció que Lady Gaga se había convertido en madre por primera vez, la gran pregunta que ha estado circulando en las redes sociales era si había sido ella quien había dado a luz, si había recurrido a la adopción o había optado por una gestación subrogada. La cantante había conseguido mantener en el más absoluto secreto todo lo relacionado con la llegada de su primer hijo junto a Michael Polansky, hasta el punto de que no había trascendido públicamente ningún embarazo. Ahora, esa incógnita ha quedado resuelta.

Según ha revelado 'TMZ', Lady Gaga y su prometido recurrieron a una gestación subrogada para dar la bienvenida a su primera hija, una niña que nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles y que ya tiene nombre: Rose Bean Polansky.

La inesperada noticia de que Gaga había sido madre trascendió el pasado 12 de septiembre, cuando la artista fue fotografiada paseando con Polansky y llevando en brazos a un bebé. Hasta entonces, ninguno de los dos había anunciado públicamente un embarazo y tampoco habían ofrecido detalles sobre sus planes para formar una familia.

La aparición de aquellas imágenes abrió inmediatamente todo tipo de interrogantes sobre cuándo había nacido el bebé, si se trataba de un niño o una niña y, sobre todo, cómo había llegado al mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La información publicada ahora por el citado portal estadounidense no deja lugar a dudas. De acuerdo con el certificado de nacimiento al que ha tenido acceso el medio, la hija de la cantante se llama Rose Bean Polansky y nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

El nacimiento se produjo mediante gestación subrogada, aunque no se ha hecho público quién fue la gestante ni se conocen más detalles sobre el proceso.

Tampoco ha trascendido el motivo por el que la pareja decidió recurrir a esta vía para convertirse en padres. Sin embargo, cabe recordar que Lady Gaga ha hablado durante años de sus problemas de salud y, en particular, de la fibromialgia que padece.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La enfermedad de Lady Gaga y su deseo de ser madre

Gaga hizo pública su enfermedad en 2017, coincidiendo con el lanzamiento de su documental de Netflix, 'Gaga: Five Foot Two', en el que permitió que las cámaras mostrasen una de las etapas más complicadas de su vida. El largometraje no solo repasaba su carrera y la preparación de su álbum 'Joanne', sino que mostraba también la realidad de convivir con este dolor crónico.

Fue en aquel documental donde la cantante habló de sus dudas respecto a la maternidad y de las dificultades que podía plantearle su estado físico. "Pienso en el embarazo y en si mi cadera va a aguantar".

Su deseo de ser madre, en cualquier caso, no es algo nuevo. Gaga ha hablado públicamente de formar una familia desde hace más de una década. En 2013 ya explicaba que quería tener varios hijos y que imaginaba para sí misma una vida familiar.

De hecho, en una entrevista emitida en 2025 en 'The Late Show with Stephen Colbert', la intérprete de 'Bad Romance' habló abiertamente de sus planes de futuro y situó la maternidad entre sus grandes deseos. "Lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagonista, espero", aseguró entonces. Ahora ese deseo se ha hecho realidad.