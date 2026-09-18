Se esperan chubascos fuertes en el litoral de Cataluña y especialmente en Mallorca e islas Pitiusas, con acumulados significativos y acompañados de tormenta

En Almería, Granada, puntos de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha también se podrán ver tormentas intensas a lo largo del día

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Continúan las tormentas que durante estos días han dejado nuevas inundaciones en Valencia y que han azotado con fuerza las islas Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alerta de que, este viernes, el temporal que poco a poco parece debilitarse, todavía dejará chubascos fuertes en Cataluña, sierras del sureste peninsular, Mallorca e islas Pitiusas, donde es probable que deriven en acumulados significativos.

Durante la jornada de viernes, se mantendrán la inestabilidad y los cielos nubosos en Baleares, la vertiente mediterránea y el extremo norte peninsular, mientras que predominarán los poco nubosos con intervalos de nubes en el resto.

Se esperan bancos de niebla matinales en el cuadrante sureste y norte peninsular, así como en el prelitoral mediterráneo, mientras que por la tarde, se formarán intervalos de nubes en interiores del sur peninsular y zonas de montaña.

Vuelven las fuertes tormentas a Cataluña y Baleares

Se prevén chubascos fuertes en el litoral de Cataluña y especialmente en Mallorca e islas Pitiusas, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulados significativos y acompañados de tormenta.

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También podrá darse algún chubasco aislado en el litoral este peninsular, precipitaciones débiles en el área cantábrica y chubascos en el entorno de las Béticas, con probabilidad de ser localmente fuertes en su extremo oriental.

La Aemet mantiene a las Islas Baleares bajo aviso naranja (peligro importante), una alerta que afecta a Ibiza y Formentera, además de la Sierra de Tramontana y el sur de Mallorca. El aviso es amarillo en Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.

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En Almería, Granada y puntos de la Región de Murcia también se podrán ver tormentas intensas a lo largo del día, mientras no se descartan en zonas de Castilla-La Mancha.

Las máximas vuelven a subir en buena parte del país

En relación con las temperaturas, las máximas aumentarán en la Península y se mantendrán sin cambios en Baleares. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios, salvo aumentos en el Estrecho, montañas del oeste y noroeste, y descensos en zonas bajas de Extremadura.

Soplará viento moderado en Baleares, Estrecho, Alborán, litorales de Galicia y de la fachada oriental peninsular, con algún intervalo fuerte en el Ampurdán y la costa gallega. Flojo en el resto de la Península con intervalos moderados en el Ebro.

En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas en descenso y viento moderado con algún intervalo fuerte.

Se espera un fin de semana de nuevo veraniego, después de la breve tregua que ha dado el calor. Se prevén cielos despejados aunque también fuertes rachas de viento en el Estrecho y Cataluña, además de calor intenso en el Valle del Guadalquivir.