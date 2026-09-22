El joven perdió la vida el pasado 20 de septiembre a los 27 años, y la principal hipótesis que las autoridades barajan acerca de la causa de la muerte es una sobredosis

La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión

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Cindy Crawford se ha dejado ver por primera vez tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, a los 27 años, a causa de una sobredosis. La supermodelo ha sido fotografiada junto a su marido, Rande Gerber, acudiendo a la vivienda que tenía su hijo en Hollywood.

Las imágenes, publicadas por el 'Daily Mail', representan la primera aparición de Crawford desde el fallecimiento de Presley el pasado domingo, 20 de septiembre, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. En ellas, la modelo, de 60 años, aparece visiblemente devastada en el asiento del copiloto de un Range Rover negro mientras su marido, de 64, conduce.

Crawford intenta mantener un perfil bajo, con una gorra y gafas de sol oscuras que cubren gran parte de su rostro. En una de las fotografías, la modelo aparece hablando y haciendo un gesto con la mano mientras se encuentra en el interior del vehículo. Poco después, abandonaron el inmueble juntos en coche.

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Se desconoce el motivo concreto de la visita, pero las imágenes muestran a Crawford y Gerber saliendo de la que fue la casa de su hijo en Hollywood apenas un día después de su muerte.

La familia ha pedido expresamente privacidad durante este periodo de duelo. Un representante de los allegados de Presley confirmó a 'People' que sus familiares están atravesando "un momento muy difícil y doloroso" y han solicitado respeto.

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La última aparición de Cindy Crawford y su marido junto a su hijo

Crawford y Gerber llevan 28 años casados y tienen dos hijos: Presley y Kaia, la joven que siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda y tiene 25 años.

La aparición de la pareja llega después de que ambos permanecieran en un segundo plano desde que se conoció la muerte de su hijo. Su última aparición pública junto a Presley se había producido apenas unos meses antes, cuando los tres acudieron juntos a un acto celebrado en Malibú el pasado 11 de junio.

Aquella noche, Presley participó en un panel dedicado a la salud mental y habló de sus propias dificultades. Sus padres estuvieron a su lado durante el evento y posaron junto a él. En aquellas imágenes, el joven aparecía sonriente entre Cindy y Rande, sin que nada hiciera presagiar que aquella sería una de sus últimas apariciones públicas.

Durante aquella intervención, Presley habló abiertamente sobre un problema del que se ha estado sincerado en los últimos años: su adicción a las drogas.También defendió la importancia de visibilizar la salud mental.

Presley murió a causa de una "sobredosis fatal" y un paro cardiaco

Presley se encontraba en una instalación de rehabilitación de Santa Mónica cuando perdió la vida. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 9:35 de la mañana por un posible paro cardíaco. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre adulto fallecido. Los sanitarios certificaron la muerte a las 9.45 horas.

La Policía de Santa Mónica investiga el fallecimiento y todo apunta a "una sobredosis fatal y un paro cardiaco" como hipótesis principal alrededor de la causa de la muerte.

Según 'Los Angeles Times', el joven había ingresado en el centro apenas unas horas antes de su muerte, alrededor de las diez de la noche del pasado sábado. La Policía investiga también el posible origen de las sustancias que podrían estar relacionadas con el fallecimiento.

El joven había hablado en distintas ocasiones sobre sus problemas de salud mental, la depresión, los ataques de pánico y el consumo de sustancias.