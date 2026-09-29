El caso de la madre e hija envenenadas con ricina en Italia apunta a un asesinato premeditado

Los investigadores creen que el objetivo fue la madre y que la hija fue un daño colateral.

Ricina, el veneno invisible de Breaking Bad, usado para matar a una madre y su hija en Italia

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Novedades en el caso de Gianni Di Vita, esposo y padre de Antonella Di Ielsi y Sara Di Vita madre e hija envenenadas con ricina en Italia apuntan a un asesinato premeditado. Los investigadores creen que el objetivo fue la madre y que la hija fue un daño colateral. El tema pasional, de relaciones sentimentales, gana enteros.

Nueve meses después de la muerte de las dos mujeres, el esposo de Antonella y padre de Sara es la figura clave para resolver el misterio. De hecho, en los registros efectuados en sus oficinas de Pietracatella y Campobasso es donde se ha encontrado un bolso de su mujer. Por el momento, el esposo no está siendo investigado.

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El edificio está situado en Via Risorgimento 18, justo enfrente de la casa donde, en los días previos a la pasada Navidad, la hija y la esposa del hombre —Sara , de 15 años, y Antonella Di Ielsi, de 50— fueron envenenadas con ricina .

La colaboración de los especialistas del instituto Robert Kock

La colaboración de especialistas alemanes del Instituto Robert Koch, ha permitido, según apuntan las primeras filtraciones, detectar también que en 131 muestras tomadas en casa de Gianni -restos de comida, envases y otros objetos- se encontraron restos de ricina, lo que hace improbable que el envenenamiento fuera algo casual. También se están examinando un frasco con un líquido inodoro e insípido y un tarro con un sedimento marrón y granuloso hallado en el suelo del edificio que una vez habitó la madre de Gianni Di Vita.

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Los investigadores están convencidos de que el veneno fue elaborado artesanalmente a partir de las semillas de la planta, que se encuentra fácilmente en los alrededores de Pietracatella y produce sus semillas en verano. Esto también aumenta la sospecha de que el asesinato de al menos Antonella Di Ielsi (su hija Sara probablemente sea una víctima colateral) fue premeditado y que el crimen se planeó con antelación, destaca La Repubblica.

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"Estoy completamente tranquilo y no tengo nada que declarar". Estas fueron las palabras de Gianni Di Vita, esposo y padre de las dos mujeres fallecidas y que dio negativo en las pruebas de ricina, aunque estuvo ingresado por indisposición.

La noche del 23 de diciembre, Alice no cenó con su familia y salió a comer pizza con amigos. Eso salvó, aparentemente su vida. Gianni, de 55 años, Antonella, de 50, y su segunda hija, de 15, se quedaron en casa en Pietracatella, en la provincia de Campobasso. Cenaron mejillones, embutidos y ensalada de pepinillos.

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Antonella y su hija empezaron a sentirse mal el día 25 y pidieron ser ingresadas en el hospital, pero los médicos las diagnosticaron como una simple gastroenteritis. Entonces su estado empeoró. Sara falleció el día 27. Su madre, al día siguiente. Entre el 24 y el 26 de diciembre, Antonella y su hija Sara acudieron varias veces al servicio de urgencias del hospital Cardarelli de Campobasso con graves malestares. También el marido de la mujer, Gianni Di Vita (que fue alcalde de Pietracatella), había sido hospitalizado en esos mismos días, pero posteriormente se recuperó. La hija mayor nunca presentó síntomas.

Por el asesinato de las dos mujeres, cinco médicos del hospital Cardarelli están siendo investigados por homicidio involuntario, por haber subestimado los síntomas que llevaron a la muerte de la madre y la hija.

La ricina es un 'veneno invisible" popularizada en la serie de televisión Breaking Bad. Se extrae de la capa interna de la semilla de ricino y es una toxina altamente letal para la que no existe antídoto, cura ni vacuna eficaces. Su uso con fines delictivos, terroristas o como arma biológica requiere un proceso de síntesis sumamente complejo y peligroso.