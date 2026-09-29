Gonzalo Barquilla 29 SEP 2026 - 14:57h.

La Junta de Tratamiento de Topas cambia de criterio y se opone al nuevo permiso de Alfonso Basterra, al que ya se opuso Fiscalía

La Fiscalía de Salamanca se opone al nuevo permiso solicitado por Alfonso Basterra para disfrutar de una salida

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El escenario para que Alfonso Basterra disfrute de su primera salida desde que ingresó en prisión por el crimen de su hija Asunta se complica. Después de que la Fiscalía se opusiera a la concesión del nuevo permiso que solicitó recientemente, como explicó el Ministerio Público en primicia a la web de 'Informativos Telecinco', la Junta de Tratamiento de Topas, que respaldó en primera instancia la posibilidad de que recibiera una salida de varios días, ha cambiado ahora de criterio y ha informado desfavorablemente.

La Junta de Tratamiento examinó de nuevo la situación en su última reunión y cambió su valoración después de que se modificaran las condiciones previstas para la salida, según publica 'La Gaceta de Salamanca'. En concreto, el lugar en el que Basterra permanecería durante esos días ya no sería el mismo que figuraba en la propuesta anterior.

El condenado había comunicado inicialmente que iría a una vivienda de Madrid de una persona dispuesta a acogerle durante el permiso. Sin embargo, según el medio citado, esa dirección ha sido sustituida en la nueva documentación por el despacho profesional de su abogada actual, también situado en Madrid. Este cambio habría sido determinante para que la Junta de Tratamiento modificara su criterio. El despacho profesional no ofrecería las mismas garantías que una vivienda destinada a acoger a Basterra durante los días de salida, una circunstancia que habría pesado en el informe desfavorable.

La decisión sigue en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria

La nueva valoración de la Junta no supone por sí sola que Basterra vaya a quedarse definitivamente sin el permiso. La decisión corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria, que deberá valorar la documentación y las circunstancias actuales antes de resolver. La Fiscalía explicó a este medio que la resolución se conocerá pronto.

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Se trata de un nuevo giro en el procedimiento para que Basterra pueda disfrutar de una salida. La anterior solicitud tuvo un recorrido distinto y acabó siendo revocada antes de que el condenado pudiera abandonar la cárcel. En aquella ocasión, la Junta de Tratamiento de Topas se había opuesto a la concesión de un permiso ordinario de cuatro días por ocho votos frente a uno. Basterra recurrió ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el 24 de marzo un juez estimó su recurso y autorizó la salida. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial de Salamanca dejó sin efecto el permiso el 8 de mayo.

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La Audiencia consideró entonces aquella salida "prematura e injustificada" y tuvo en cuenta, entre otras circunstancias, la "extrema gravedad" del delito, el tiempo que todavía restaba de condena y la "falta absoluta de asunción de responsabilidad" derivada de la negación de los hechos por parte de Basterra. El tribunal señaló además que debía prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que había rechazado aquella primera petición por amplia mayoría.

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Basterra sigue sin haber disfrutado de ningún permiso

Alfonso Basterra permanece interno en la prisión de Topas, en Salamanca, donde cumple la condena de 18 años que le fue impuesta por el asesinato de su hija Asunta. En marzo de 2027 cumplirá las tres cuartas partes de la pena. Alcanzar ese momento no implica automáticamente su salida de prisión, aunque puede abrir la puerta a otras decisiones sobre su situación penitenciaria si concurren los requisitos establecidos. El cumplimiento íntegro de la condena está previsto para septiembre de 2031.

Basterra fue trasladado a Topas en febrero de 2025, después de pasar más de una década en la prisión de Teixeiro, en A Coruña. Su llegada a Salamanca coincidió con la relación sentimental que, según publicaron entonces varios medios, había iniciado con una mujer de la provincia a la que había conocido por correspondencia. Esa relación también apareció vinculada a sus planes para el permiso de salida que posteriormente fue revocado.

Por ahora, Basterra continúa a la espera de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se pronuncie sobre la nueva solicitud. Lo hace de nuevo con dos posiciones desfavorables sobre la mesa: la oposición de la Fiscalía y, ahora, el nuevo informe contrario de la Junta de Tratamiento de Topas.