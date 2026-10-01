Celia Molina Europa Press 01 OCT 2026 - 10:31h.

El cantante acudió con toda su familia al estreno del musical 'El alma al aire', que lleva incorporadas sus grandes canciones

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Después de aparecer en dos los conciertos de la residencia de Shakira en Madrid, Alejandro Sanz vivió, el miércoles 30 de septiembre, una de sus grandes noches. El cantante presentó, en el Teatro Coliseum de Madrid, 'El Alma al Aire', el musical que, a través de sus canciones más conocidas, cuenta una historia llena de realismo mágico que emocionará a sus seguidores.

Por una vez, Alejandro rompió su habitual discreción para posar en el photocall tanto con su novia, la actriz peruana Stephanie Cayo, como con sus cuatro hijos: Manuela (25), fruto de su primer matrimonio con Jaydy Michel; Alexander (23), en común con Valeria Rivera; y Dylan (15) y Alma (12), nacidos de su relación con Raquel Perera, que tampoco se ha perdido el estreno de este musical, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido.

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Manuela acaparó todas las miradas de la noche

Raquel recordó sus años junto a Alejandro con "mucha felicidad y mucho amor", definiendo aquella etapa como "muy feliz, muy constructiva, construimos mucho juntos". Con respecto cómo gestionan sus hijos el éxito internacional de su padre, explicó: "Ellos viven la realidad que viven, pero a mí me gusta que sepan que no es solamente esto, sino también lo que viven ellos en su día a día, con sus compañeros de colegio y todo", concluyó.

Sin duda, Manuela, que eligió para este evento un vestido ajustado de cuello alto de color rosa palo, acaparó todas las miradas. Ya frente a los micrófonos, su orgulloso padre declaró que su "familia y amigos nunca pueden faltar a su lado":

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"Mi familia y amigos no pueden faltar a mi lado"

"Estoy muy contento. Ha sido muy bonito ver las canciones integradas en esta historia, que es como una especie de fábula maravillosa y que creo que representa muy bien el espíritu nuestro, pero además extrañamente, habla de cosas que están en mucha actualidad. Así que yo creo que es una obra que, además de tener humor, tiene mucha emoción, pero las canciones caen como si fuera un traje perfecto a la historia. El trabajo ha sido súper profesional de toda la producción de stage, han hecho un trabajo increíble, el elenco es impresionante y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo", dijo el cantante en la alfombra roja.

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Según Europa Press, Sanz también reveló que el hecho de que se represente en el Teatro Coliseum es muy especial para él puesto que "mi padre tenía una oficina aquí arriba justo de este teatro y aquí venía yo a trabajar, o sea a ayudarle, cuando el trabajo infantil no era delito". "Le hubiera encantado a él saber que esta obra está aquí, sí, pero bueno, la vamos a disfrutar", reconoció.

Sobre su aparición sorpresa en la residencia de Shakira en la capital, el cantante aseguró que fue un auténtico placer haber podido cantar con la colombiana "en estos conciertos que tiene aquí en Madrid. Se siente como en casa y eso es bonito, es una gran amiga", dijo, además de aclarar que, para esas dos noches tan especiales, lució un bracelete con los colores de la bandera de Ceuta porque "lo están pasando mal allí".