Gonzalo Barquilla 07 OCT 2026 - 14:27h.

SOS Desaparecidos afirma que la Policía dominicana identificó a un hombre y confirmó que no se trata de Tomás Gimeno

El abogado de la madre de Anna y Olivia: "El caso fue paradigmático y sirvió para detectar antes la violencia vicaria"

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Más de cinco años después de que Tomás Gimeno desapareciera en Tenerife tras asesinar a sus hijas, Anna y Olivia, una imagen grabada a miles de kilómetros de la isla ha vuelto a poner el caso en el foco. En las últimas horas se ha difundido en redes sociales un vídeo grabado en República Dominicana en el que aparece un hombre que asegura ser español y que ha sido señalado por algunos usuarios como el padre de las niñas. Sin embargo, la Policía dominicana ya ha identificado al ciudadano y ha comprobado que no es Gimeno, según ha informado SOS Desaparecidos a la web de 'Informativos Telecinco'.

La grabación ha generado una nueva oleada de mensajes y avisos en torno a un caso que sigue teniendo una parte sin resolver, ya que el cuerpo de Gimeno nunca fue localizado, al igual que el de su hija Anna.

SOS Desaparecidos asegura que ha recibido numerosos avisos procedentes de todo el mundo de personas convencidas de que se trataba del desaparecido y ha tenido que salir públicamente a desmentirlo. "Hemos recibido más de 200 avisos entre correos electrónicos y mensajes de WhatsApp afirmando que se trata de este sujeto y estamos desmintiendo por todos lados", señala la asociación.

SOS Desaparecidos lamenta la información difundida

SOS Desaparecidos atribuye el origen de esta difusión a una publicación en redes sociales y critica que se utilizara el caso para ganar repercusión.

"Lo triste de todo esto es que todo empezó por una persona que quiere ser influencer y tener muchos seguidores. No ha encontrado otra forma mejor que hacer esto", denuncia, sin desvelar más detalles sobre esa persona.

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"No coincidían ni los ojos ni las pecas ni las orejas"

La asociación considera que tampoco existía una coincidencia clara entre los rasgos del hombre que aparece en las imágenes y los de Gimeno. "Me parece tremendo que la gente difunda esta información sin comprobar nada. No coincidían ni los ojos ni las pecas ni las orejas ni otros detalles del rostro y había gente diciendo que seguro que era él", señala.

El problema, insiste SOS Desaparecidos, es que una identificación errónea no afecta únicamente a la persona señalada, sino también a quienes siguen esperando respuestas sobre el caso. "Se puede opinar. Pero ¿y la familia? Antes de afirmar que una persona que está en la calle y tranquila es un asesino en busca y captura, hay que tener un poco de sentido común para decir 'estoy seguro'. Y primero habría que ir a la policía y avisar a la familia y a la Policía, no publicar cosas en redes sociales sin contrastar", afirma.

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SOS Desaparecidos pide no generar falsas expectativas a la familia

La asociación asegura que se ha visto obligada a enviar numerosos avisos para frenar la difusión del vídeo y volver a aclarar que el hombre no es Tomás Gimeno. "Estamos hartos. Hemos tenido que enviar numerosos avisos desmintiendo la información y que no se difundan dudas, porque está comprobado que no es él", añade.

El caso sigue teniendo además una particularidad: aunque las autoridades determinaron que Gimeno murió tras cometer el crimen, su cuerpo nunca fue localizado y la alerta de desaparición continúa activa. Eso hace que cualquier imagen o supuesto avistamiento relacionado con él pueda volver a generar expectativas sobre un caso que permanece abierto en la memoria de quienes siguieron su búsqueda. No es la primera falsa alarma que se registra. Hace varios meses se informó de una situación parecida con un hombre en Colombia, como destacaron fuentes como 'El Cierre Digital', y también se comprobó que no era Gimeno.

La alerta por Tomás Gimeno sigue activa cinco años después

SOS Desaparecidos y el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantienen vigente la alerta de búsqueda de Tomás Gimeno y de su hija Anna. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, explicó en este medio que las alertas continúan activas pese a que la investigación concluyó que ambos habían fallecido. "La alerta de Tomás Gimeno sigue vigente como persona desaparecida, al igual que Anna. Se mantienen hasta que cumplan 110 años de edad. Cesa de oficio", señalaba.

La continuidad de la alerta responde a que ni el cuerpo de Gimeno ni el de Anna fueron encontrados. La situación es diferente de la declaración legal de fallecimiento, una figura jurídica que permite establecer oficialmente la muerte de una persona cuando se cumplen los requisitos previstos por la ley.

El cuerpo de Olivia apareció 45 días después de la desaparición

El 27 de abril de 2021, Tomás Gimeno desapareció junto a sus hijas, Anna, de un año, y Olivia, de seis, en Tenerife. La investigación apuntó a que el padre había asesinado a las niñas antes de arrojar sus cuerpos al mar, en un crimen que conmocionó a toda España y que fue investigado como un caso de violencia vicaria.

El 10 de junio de 2021, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño localizó en el océano el cuerpo de Olivia dentro de una bolsa de deporte. La bolsa en la que debía encontrarse Anna apareció vacía y las autoridades tampoco localizaron a Gimeno pese al amplio dispositivo desplegado en el mar.

La investigación concluyó que Gimeno se suicidó en el mar

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Santa Cruz de Tenerife archivó el caso en marzo de 2022. La investigación consideró en un 99 por ciento que Tomás Gimeno se había suicidado después de asesinar a sus hijas y arrojar sus cuerpos al mar.

El experto en georradar Luis Avial, que colaboró con los investigadores durante las búsquedas, defendió años después que no tenía dudas sobre el desenlace. "Tomás Gimeno murió ese mismo día. No tengo ningún dato que me lleve a pensar lo contrario, ni nadie de la policía. Nunca me han insinuado nada en este sentido. Yo siempre me voy a lo que es la 'navaja de Ockham', lo de que la respuesta más lógica es la que es. Murieron los tres. No hay más", explicaba a Informativos Telecinco.

Anna y Olivia siguen presentes en la memoria de España

El abogado de Beatriz Zimmermann, José Manuel Niederleytner, definió el caso en este medio como "paradigmático" por el impacto que tuvo en España en la detección de la violencia vicaria: "Sirvió para que se detecten antes las alertas de violencia vicaria y para actuar con mayor rapidez en situaciones similares".

Mientras tanto, Beatriz Zimmermann ha continuado con su vida junto a su familia y su hija Elsa, nacida en 2022, un día antes de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición de Anna y Olivia. El recuerdo de las dos pequeñas permanece ligado a uno de los crímenes que más conmocionaron a la sociedad española y que, más de cinco años después, vuelve a ser objeto de una polémica en redes por una falsa identificación.