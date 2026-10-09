Tenían dos hijos en común y ella no constaba en el sistema VioGén: no había denuncias previas

Hallan muertos con signos de violencia en una casa de Cuenca a una pareja que estaba en trámites de separación

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Las autoridades investigan un posible asesinato machista tras el crimen ocurrido en Valverde de Júcar, Cuenca, donde la Guardia Civil encontró los cuerpos de una pareja en el interior de un domicilio de la localidad. Se trataba de una mujer de 37 años y un hombre aún sin identificar. Ambos eran pareja y, al parecer, se estarían separando. Según las primeras pesquisas, las primeras hipótesis apuntan a que él la asesinó con un arma blanca y después se quitó la vida.

Según la información recabada hasta el momento, tenían dos hijos en común y ella no consta en el sistema VioGén.

El crimen de Valverde de Júcar

El hallazgo de los cadáveres se produjo ayer, jueves 8 de octubre, a aproximadamente las 19:43 horas en un domicilio ubicado exactamente en la calle Mayorazgo, donde se trasladaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de bomberos del parque de Motilla del Palancar después de que el 112 de Castilla-La Mancha recibiera un aviso de una persona que no podía entrar en la vivienda.

Hasta el lugar se desplazó también un médico, que certificó la muerte de ambos apreciando signos de violencia en los cuerpos, tal como detalló el propio 112, que activó además al equipo psicosocial de Cruz Roja.

Tal como explicó el alcalde del municipio, Eduardo Mena, los dos fallecidos formaban una pareja que estaba en trámites de separación, sin constancia de denuncias previas entre ambos.

A ese respecto, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado a través de las redes sociales que se están recabando datos del asesinato por presunta violencia machista.

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Consternación en Valverde de Júcar

Tras lo ocurrido, el alcalde de la localidad ha explicado que el municipio "se encuentra consternado, triste y enfadado", señalando que declarará varios días de luto oficial, poniendo banderas a media asta en señal de duelo. Además, s, se suspenderán las actividades programadas para este fin de semana y se realizará una concentración en repulsa.

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En la misma línea, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por la muerte de esta mujer en Valverde de Júcar y ha subrayado que "si se confirma que estamos ante un nuevo asesinato machista”, siente también “una enorme rabia e indignación".

"Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos", ha subrayado en ‘X’.

Al mismo tiempo, ha expresado sus condolencias a las familias y seres queridos, al igual que la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, quien se ha mostrado "conmocionada" y ha dicho que "todo apunta a que es un nuevo asesinato machista".