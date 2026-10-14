Manuel Pimentel Málaga, 14 OCT 2026 - 14:35h.

La única puerta de acceso a la sala de cine se quedó bloqueada tras finalizar la película, dejando encerrados a más de 30 espectadores durante 50 minutos

El Ayuntamiento de Málaga ha decretado de oficio el cierre de los cines tras el incidente

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A los espectadores que el pasado sábado fueron a ver ‘La otra madre’ se les hizo demasiada larga la película. Pero no por culpa de la obra cinematográfica, sino por las puertas de la sala del cine, que se cerraron a cal y canto dejando a los clientes encerrados durante cerca de una hora.

Un grupo de más de 30 personas fueron a ver la película de terror en la sesión de las 22:30 horas en los Cines Mk2 Nostrum de Málaga. Al terminar la misma, sobre las 00:50 horas, fueron a salir de la sala y se encontraron con que no podían abrir la puerta de ninguna forma al romperse el pomo de la misma.

"Al principio no lo tomamos con humor, éramos unas 30 personas ya que los cines son pequeños, empezó a sonar la alarma de incendios y un mensaje de evacuación indicándonos que fuéramos a la salida más cercana", relata a 'Informativos Telecinco' uno de los espectadores atrapados.

Sin salida

Sin embargo, la puerta que se había bloqueado era el único acceso y no había salida de emergencia. "Está guay la experencia inmersiva en el cine", comenta entre risas uno de los usuarios en un vídeo en el que grabaron el percance.

Pero fueron pasando los minutos y la anécdota empezó a convertirse en desesperación e indignación. "Yo intentaba hacer reír a la gente porque había personas que estaban muy angustiadas. Un amigo mío sufre de ansiedad y empezó a sentirse bastante mal", relata uno de los perjudicados.

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Tras 50 minutos sonando la alarma sin parar y el mensaje de evacuación en bucle, a las 00:39 horas las puertas finalmente se desbloquearon gracias a la intervención de los bomberos.

Una vez liberados, varios de los asistentes solicitaron las hojas de reclamaciones no sin que les pusieran trabas: "No querían darnos las copias y tardaron más de 15 minutos en sellarlas hasta que alguien amenazó con llamar a la policía", asegura un afectado a esta redacción.

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El Ayuntamiento clausura los cines

A raíz de esta incidencia, el Ayuntamiendo de Málaga ha decretado el cierre del cine, prohibiendo expresamente que continúe con su actividad. El Área de Comercio y Vía Pública del Consistorio alude a la falta de documentación administrativa exigida para autorizar la actividad. Mientras, desde la empresa aseguran que todo está en regla.

Este miércoles, agentes de la Policía Local se han personado en el recinto para precintar las instalaciones tras llevar a cabo una actuación de oficio. Mientras, los espectadores que se quedaron casi una hora encerrados ya se han repuesto de un susto que se llevaron, no por la película de miedo en sí.