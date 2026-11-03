El abogado de Lindsay Clancy instó a un juez este lunes a que desestime los cargos de asesinato en su contra o que avance con el proceso para llevarla nuevamente a juicio.

El caso de Lindsay Clancy: una política pide que la "ejecuten en público" y la declaración del hermano del miembro del jurado que impidió el veredicto

Compartir







El abogado de Lindsay Clancy instó a un juez este lunes a que desestime los cargos de asesinato en su contra o que avance con el proceso para llevarla nuevamente a juicio. Lindsay Clancy volvió a estar ante un juez en silla de ruedas. Su caso sigue siendo una cadeja sin desenredar judicialmente. Lindsay regresó al hospital psiquiátrico de Tewksbury, donde se encuentra internada, sin que se decidiera aún si va a ser juzgada de nuevo de asesinato en primer grado tras estrangular a sus tres hijos pequeños en el sótano de su casa en Boston en 2023. Su primer juicio, tan polémico como mediático, terminó con un jurado bloqueado, incapaz de ponerse de acuerdo sobre si ella era legalmente responsable de matar a sus tres hijos pequeños. Los jurados estaban divididos 11-1 a favor de la absolución cuando el juez declaró el juicio nulo. Se necesitaba unanimidad y no la hubo.

PUEDE INTERESARTE El juez declara nulo el juicio por asesinato de Lindsay Clancy

La exenfermera ha reconocido haber asesinado a sus hijos, pero la defensa argumenta que en el momento de hacerlo sufría una psicosis posparto lo que, en su opinión, la invalidaba de tener plena consciencia de sus actos. Lindsay, tras matar a sus hijos intentó acabar con su vida. Se cortó las muñecas y se lanzó por la ventana de un segundo piso. No lo logró, pero acabó en una silla de ruedas de por vida. La defensa argumenta también que Clancy llegó a expresar pensamientos suicidas y el temor de hacerles daño a sus hijos ante un sistema de salud que no logró identificar y lidiar a tiempo con su padecimiento.

PUEDE INTERESARTE Lindsay Clancy llora en el juicio al ver los pijamas de sus hijos y las bandas elásticas con los que los estranguló

"No voy a permitir que esta mujer permanezca encarcelada durante el próximo año, o dos o tres", ha dicho en un tono duro hoy la defensa de Clancy al juez. Considera que no debe haber un nuevo juicio porque no se puede juzgar a nadie por el mismo delito dos veces, pero en caso de que este finalmente se produzca la defensa ha sido taxativa "quiero un juicio, lo quiero con usted y lo quiero esta primavera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Después de dos horas acaloradas al interior del juzgado, los fiscales no concluyeron qué cargos penales pretendían presentar contra Clancy, pero el juez William Sullivan dijo que esperaba fijar una fecha del juicio para el mes de marzo del próximo año. No obstante, Sullivan programó otra audiencia para el 16 de noviembre y sugirió que un nuevo juicio podría comenzar en marzo.

Los fiscales declararon pese a sus dudas sobre los cargos, que tienen la intención de volver a juzgar a Clancy si el caso prosigue, pero aún no han decidido si mantendrán los mismos cargos o si optarán por un cargo reducido que pueda resultar más aceptable para el jurado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Reddington ha basado parte de su estrategia de defensa posterior al juicio en arremeter contra el único jurado que quería condenar a Clancy. Este lunes volvió a instar al juez a investigar a dicho jurado, a quien acusó de no ser honesto en su cuestionario de selección y de usar su teléfono celular de manera indebida durante las deliberaciones.

El juez también escuchó los argumentos sobre la solicitud de los fiscales de imponer una orden de restricción de declaraciones públicas (gag order) mientras el caso permanezca pendiente, para evitar influir en un futuro jurado. Reddington concedió entrevistas durante el juicio, mientras que los fiscales generalmente no hablaron con los periodistas. Los abogados de Clancy argumentaron que esto equivaldría a una restricción inconstitucional de la libertad de expresión.

La defensa de Lindsay Clancy también pidio a Donald Trump, presidente de EEUU, que considerara otorgar un indulto a su clienta. “Espero que considere a esta joven mujer, el tipo de persona que es, por todo lo que ha pasado, y considere otorgarle perdón”, dijo Reddington en una entrevista en la ABC.