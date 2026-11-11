La mujer de El Ruso, el hombre que causó la explosión mortal en Oviedo, dio datos erróneos en su interrogatorio para que el fugitivo ganase tiempo

El Ruso, el autor de la explosión mortal de Oviedo, "quería volar el edificio" y tiroteó a la menor de 17 años al ser la primera en salir del portal

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OviedoHan pasado 24 horas desde que se produjese el tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y la posterior explosión en la que murieron un policía, un agente canino y resulto herido grave otro agente en Oviedo. Desde entonces, la Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para tratar de localizar al autor del tiroteo y propietario de la mochila, un hombre apodado El Ruso y conocido por su historial criminal que tiene unos 60 años.

Tras el tiroteo en el que hirió a esta menor de 17 años que se disponía a ir al instituto, El Ruso dejó una mochila cargada con explosivos y huyó de la escena. La intención que tenía era la de volar el edificio debido a los conflictos vecinales que él mismo tenía con las familias que vivían en el portal. Justo después, este hombre robó una furgoneta de la marca Mercedes y se dio a la fuga dejando este reguero de sangre.

La mujer de El Ruso, detenida

Ahora, la máxima prioridad de los agentes es tratar de conocer dónde se encuentra. Por eso, la Policía Nacional ha detenido a su mujer, de nacionalidad rusa, para intentar conocer los detalles y tratar de dar con pistas que puedan dar con su paradero.

Según ha informado el periódico 'El Mundo', los agentes de la Policía Nacional han detenido a su pareja, "una mujer que en el interrogatorio dio datos erróneos de su compañero para intentar que ganara tiempo en la huida", tal como informaban fuentes policiales al medio de comunicación.

De forma paralela, los agentes siguen recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble, situado en una zona de viviendas sociales al sureste de Oviedo, y están investigando la naturaleza del material explosivo de la mochila.

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Así evoluciona el agente herido

Por su parte, el policía nacional que este martes resultó herido de gravedad en la explosión de una mochila en un inmueble de Oviedo, donde perdió la vida un compañero suyo, se encuentra fuera de peligro, han confirmado a EFE fuentes policiales.

El policía, perteneciente a la unidad de explosivos (Tedax), ha perdido la visión de un ojo pero los médicos han logrado salvarle las piernas. El agente, que ha sido intervenido y permanece en el Hospital Universitario Centra de Asturias (HUCA), será previsiblemente operado de nuevo en los próximos días.

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El tiroteo y la explosión

Los hechos ocurrieron en un inmueble del barrio de Villafría sobre las 7:30 horas, cuando se produjo un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, según las primeras hipótesis policiales por un "conflicto vecinal". La joven fue trasladada al HUCA para ser atendida de las lesiones y se encuentra fuera de peligro.

Los agentes de Seguridad Ciudadana que se desplazaron al lugar en primera instancia encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente podría ser un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar el peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. La explosión le costó la vida a un subinspector de la unidad canina, Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido muy grave al especialista de los Tedax.