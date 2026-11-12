El cantante reflexiona en su nuevo libro, 'El cardadismo ilustrado', sobre las consecuencias de su acidente y sobre cómo ha cambiado su forma de afrontar el día a día

Mario Vaquerizo se sincera sobre su "adicción" a las cervezas: "No es normal beberse 12 latas diarias, pero me hace sentir bien"

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Mario Vaquerizo siempre ha hecho gala de su sentido del humor, su energía y su particular filosofía vital. Sin embargo, ahora reconoce que, desde el grave accidente que sufrió hace dos años durante una actuación con las Nancys Rubias, ahora mira de otra manera a la muerte y, sobre todo, se ha dado cuenta de la fragilidad de la vida.

Así lo ha plasmado en su nuevo libro, 'El cardadismo ilustrado', en el que a lo largo de más de 200 páginas repasa aquel episodio que pudo tener consecuencias mucho más graves y explica cómo ha cambiado su forma de afrontar el día a día.

La reflexión de Mario Vaquerizo sobre la muerte

"Me he dado cuenta de que ahora sí que tengo miedo a la muerte. Sé que me voy a morir", confiesa en la obra, publicada este pasado 4 de noviembre.

El cantante narra que la posibilidad de morir se ha convertido en un pensamiento mucho más presente. "Me ronda la idea de la muerte más que nunca", añadiendo: "Pero no me quiero morir justo en este momento, porque esta vida me gusta tanto que sería una putada irme ahora".

A sus 52 años, Vaquerizo subraya que se encuentra en una buena etapa, tanto personal como profesionalmente. Y por ello, para él, cumplir años es sinónimo de alegría, no de tristeza. "Cuando escucho a gente lamentarse por cumplir años siempre respondo lo mismo: cumplir años es lo mejor que nos puede pasar. Significa que estamos vivos", escribe.

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En su manera de abordar esta cuestión, el artista tampoco renuncia a las salidas de humor que forman parte de su personalidad. Al hablar de una de las pocas certezas que existen, recuerda una frase de su suegra, América: "Si hay algo claro en la vida es que nacemos y morimos, a no ser que te hagan un aborto".

Por ello, ahora cuenta con un "lema" para seguir "disfrutando" de la vida más que nunca. "Estate tranquilito, no vayas como las locas, no tomes decisiones precipitadas y no pierdas nunca la risa".

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La grave caída que sufrió en 2024

La noche del 29 de octubre de 2024, Vaquerizo actuaba junto a las Nancys Rubias en el Festival Horteralia de Cáceres, donde el grupo era uno de los grandes reclamos del cartel.

En plena actuación, mientras se encontraba sobre una plataforma giratoria, el cantante perdió el equilibrio cuando iba a bajar de ella y cayó desde el escenario, a una altura cercana a los dos metros.

El golpe fue aparatoso y generó una gran preocupación entre los asistentes. La organización del festival comunicó que el artista no estaba en condiciones de continuar con el espectáculo y que el resto del grupo tampoco subiría al escenario.

Tras recibir una primera atención por parte de los servicios sanitarios del recinto, fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, donde se quedó ingresado en observación.

Aunque recibió el alta hospitalaria, tuvo que volver a ser hospitalizado ya en Madrid. Y es que el accidente le provocó lesiones graves, entre ellas fracturas en las vértebras cervicales, además de una lesión en el cuello y problemas de visión derivados del traumatismo.

'El cardadismo ilustrado'

Todo lo que vivió durante y después del accidente es el punto de partida de 'El cardadismo ilustrado. Filosofía para sobrevivir a las caídas sin despeinarte', publicado por HarperCollins.

En sus páginas, Mario Vaquerizo se enfrenta por primera vez de manera tan directa a lo que ocurrió en Cáceres y a las consecuencias físicas y emocionales que tuvo aquel episodio.

El proyecto nació a propuesta de su editora, que le animó a reflexionar sobre el accidente. El cantante ha explicado que no se había planteado escribir un libro sobre aquella experiencia y que fue durante el proceso de escritura cuando tomó conciencia de la gravedad de lo sucedido.

Sin renunciar a su particular universo estético ni a las referencias al cardado que forman parte de su identidad, Vaquerizo utiliza el humor como una herramienta para hablar de aquel episodio que pudo cambiar su vida para siempre.