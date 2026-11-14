La pareja recorría el delta en una canoa tradicional acompañada de un guía que les había advertido de la presencia de una hembra de hipopótamo

Durante el recorrido el animal se abalanzó sobre la embarcación y el hombre cayó al agua

Compartir







Un hombre ha sido atacado por un hipopótamo durante su luna de miel en Botsuana. La pareja, que llevaba 10 días casada, estaba realizando una excursión en canoa por el delta del Okavango cuando el animal embistió la embarcación y atrapó al recién casado entre sus mandíbulas. Su mujer, que también había caído al agua, se enfrentó al hipopótamo y comenzó a golpearlo hasta conseguir que lo soltara, según informa '20 Minutos'.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, pero el hombre, de 31 años, ha contado ahora lo sucedido a 'Newsweek', según recoge 'Metro'. La pareja recorría el delta en una canoa tradicional acompañada de un guía, que les había advertido de la presencia de una hembra de hipopótamo con dos crías y de la necesidad de mantenerse alejados.

La pareja cayó al agua en una zona de cocodrilos

Durante el recorrido el animal se abalanzó sobre la embarcación y el hombre cayó al agua. El hipopótamo lo atrapó por el torso y lo arrastró hasta el fondo, donde lo mantuvo sujeto entre sus mandíbulas. Aunque aflojó la presión, el animal volvió a morderlo en la parte inferior del cuerpo antes de soltarlo.

La mujer también había caído al agua, en una zona donde había cocodrilos, pero cuando vio que el hipopótamo seguía sujetando a su marido, se acercó y golpeó al animal hasta que lo soltó.

PUEDE INTERESARTE Ataque de un mastín a una madre y su hija menor en Guipúzcoa: tuvieron que darle puntos se sutura en la pierna

El hombre sufrió heridas muy graves y tenía parte de los intestinos fuera del abdomen. Su mujer lo ayudó a regresar hasta las canoas mientras él intentaba sujetárselos con una mano, consciente de la gravedad de las lesiones que acababa de sufrir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estuvo 13 horas en una tienda de campaña sin medicamentos

La pareja se encontraba en una zona aislada y sin cobertura telefónica, por lo que conseguir asistencia médica no fue sencillo. El hombre tuvo que pasar 13 horas en una tienda de campaña sin recibir analgésicos, mientras su mujer intentaba mantenerse en contacto con los médicos para saber cómo atenderlo hasta que pudieran trasladarlo a un hospital.

Las heridas eran tan graves que cuando consiguieron comunicarse con el exterior, avisaron a su familia para que pudiese despedirse de él. Durante aquellas horas, el hombre recuerda que se sentía enfadado ante la posibilidad de morir, especialmente porque acababa de casarse y todavía tenía muchas cosas que quería hacer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La evacuación no pudo realizarse hasta que se reabrió el espacio aéreo y un helicóptero consiguió trasladarlo a Sudáfrica, donde fue operado de urgencia de las lesiones abdominales. Pese a que todavía tiene un largo camino que recorrer para completar su recuperación, el hombre asegura que si no hubiese sido por su mujer podría no haber salido vivo del ataque.