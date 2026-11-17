Gonzalo Barquilla 17 NOV 2026 - 20:21h.

La búsqueda de 'El Ruso' suma seis identificaciones erróneas, registros sin éxito y una falsa pista en Manresa

El padre de la menor tiroteada en Oviedo por El Ruso relata cómo la halló tras recibir su coche dos disparos

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La búsqueda de Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', ha dejado una sucesión de avisos, identificaciones fallidas y registros policiales sin resultados. Hasta seis hombres calvos han llegado a ser detenidos por su parecido físico con el fugitivo, sin que ninguno de ellos fuese el hombre al que buscan las fuerzas de seguridad.

Una semana después de que presuntamente disparase contra una menor de 17 años y colocase una mochila bomba en el portal de su edificio en la calle Rafael Urrusti de Oviedo, cuya explosión acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional y de su perro policía y dejó gravemente herido a otro agente, el paradero de Ferrero sigue siendo desconocido. Su descripción física, la de un hombre de alrededor de 60 años, calvo y de complexión delgada, ha provocado numerosas llamadas de ciudadanos que creen haberlo reconocido en distintos puntos.

La última gran confusión se produjo este lunes en Manresa, en Barcelona, donde el supuesto avistamiento del fugitivo en un bar movilizó a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra y obligó a inspeccionar dos trenes de Rodalies. Finalmente, el hombre al que habían confundido con él resultó ser un delincuente habitual de la zona. Las identificaciones erróneas han llegado incluso fuera de Asturias.

Registros en viviendas, naves industriales y zonas de monte

Desde las primeras horas posteriores al ataque, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo para intentar localizar a Ferrero. Las pesquisas han llevado a los agentes a inspeccionar distintos inmuebles y dependencias en Oviedo y sus alrededores, entre ellos un edificio del barrio de Pumarín, varias naves del polígono industrial Espíritu Santo y una finca próxima al inmueble donde se produjo la explosión. Esta última actuación contó con efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que regresaron a la zona para rastrear posibles escondites.

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Las batidas también se han extendido a áreas rurales y boscosas próximas a la capital asturiana. Los agentes han buscado en el entorno de Las Campas, junto a una zona de monte con cuevas, y han realizado comprobaciones en Colloto, una localidad cercana a Oviedo. Paralelamente, se han inspeccionado viviendas vinculadas al entorno del sospechoso y otros posibles lugares donde pudiera refugiarse, como hostales y dependencias de conocidos y allegados. Ninguna de estas actuaciones ha permitido encontrarlo.

El operativo ha llegado a reunir a más de 300 agentes de diferentes cuerpos y unidades especializadas, con apoyo de drones, helicópteros y controles en las principales carreteras y estaciones de transporte. La alerta de búsqueda y captura se extendió a todo el territorio nacional ante la posibilidad de que el fugitivo hubiera abandonado Asturias.

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La pista de Manresa también resultó ser una falsa alarma

El episodio ocurrido en Cataluña ha sido uno de los ejemplos más recientes de las dificultades para distinguir los posibles avistamientos de las identificaciones equivocadas. Una camarera del bar Atenes de Manresa aseguró haber atendido a un hombre que vestía una camisa verde, una chaqueta negra y llevaba una mochila a la espalda. El cliente había pedido un cortado y se marchó sin pagarlo, alegando que iba a sacar dinero. Cuando agentes de paisano de la Guardia Civil le mostraron una fotografía de 'El Ruso', la trabajadora creyó reconocerlo.

Sin embargo, las comprobaciones policiales permitieron determinar que no era Manuel Ferrero. Se trataba de un delincuente habitual de la localidad, con antecedentes por quemar contenedores y marcharse de establecimientos sin pagar.

La Guardia Urbana detuvieron a este hombre como presunto autor de los daños ocasionados por el incendio de varios contenedores. Antes de aclararse la confusión, los agentes habían inspeccionado dos convoyes de Rodalies procedentes de Manresa, identificado a sus pasajeros y revisado su interior con unidades especializadas y perros policiales.

La pareja del fugitivo quedó en libertad tras pasar por el juzgado

Otra de las líneas de investigación se centró en Tatiana B. T., la pareja de Manuel Ferrero, que fue detenida el mismo martes en el que se produjo el tiroteo y la explosión. La Policía Nacional prolongó su detención durante más de 48 horas para tratar de averiguar si conocía los movimientos del fugitivo, podía aportar información sobre su paradero o había tenido algún grado de conocimiento sobre la preparación del artefacto explosivo. Durante su estancia en dependencias policiales, la mujer de nacionalidad rusa se acogió a su derecho a no declarar.

La mujer compareció posteriormente durante varias horas ante la jueza y la Fiscalía, que finalmente no solicitó ninguna medida cautelar. La magistrada acordó su puesta en libertad sin fianza ni obligación de entregar el pasaporte o comparecer periódicamente en el juzgado. No obstante, Tatiana continuará vinculada a las diligencias y podrá ser requerida de nuevo si los investigadores lo consideran necesario. Según fuentes como 'La Nueva España', a su salida de las dependencias judiciales, cuando un periodista le preguntó si sabía dónde se encontraba su pareja, respondió: "No sé dónde está". Los vecinos del bloque donde residían Tatiana y 'El Ruso' siguen conmocionados.

Mientras tanto, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas para localizar a Manuel Ferrero. La posibilidad de que haya recibido ayuda para ocultarse, que haya cambiado su apariencia o que continúe escondido en algún punto de Asturias sigue sobre la mesa. Las fuerzas de seguridad consideran además que podría llevar consigo armas de fuego e incluso más explosivos, por lo que han pedido extremar las precauciones durante el dispositivo de búsqueda.