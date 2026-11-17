Los agentes de la Policía Nacional continúan buscando a El Ruso, el presunto autor de la explosión mortal y del tiroteo de Oviedo

La Policía analiza los restos de la bomba de Oviedo para averiguar cómo fue fabricada y si 'El Ruso' contó con ayuda

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OviedoUna semana después del tiroteo y de la explosión mortal que acababa con la vida de un agente de Policía Nacional en Oviedo, la Policía continúa buscando a El Ruso, presunto autor del ataque.

En estos siete días, los agentes se encuentran peinando cada rincón de Asturias en busca de este hombre que, tras tirotear a su vecina de 17 años, colocó una bomba en el portal de su casa que provocó la muerte del policía y del agente canino que le acompañaba.

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El momento en el que tiroteó a la adolescente de 17 años

Sin descanso, los agentes tratan de localizarlo y poner fin a esta fuga que lleva ya más de siete días de recorrido. En dichos trabajos, la Policía ha localizado impactos de bala en el vehículo del padre de la menor que fue tiroteada presuntamente por El Ruso.

Según ha podido conocer 'La Nueva España', los agentes investigan ahora si dichos impactos de bala fueron disparos directos o balas rebotadas del tiroteo en el que su hija recibió cinco perdigonazos.

"Iba tan centrado en llevarla rápido al hospital que no me percaté para nada de esos disparos", ha explicado el padre de la adolescente al medio de comunicación anteriormente citado.

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Además, sobre el momento del tiroteo el hombre también ha explicado que él se encontraba dentro del vehículo cuando su hija recibió estos cinco impactos de bala.

"Vi un bulto a lo lejos. Decidí acercarme con el coche y me di cuenta de que era mi hija tumbada en el suelo", explica el progenitor. Justo en ese momento, el hombre recalca que no lo dudó, que salió de su vehículo, recogió en brazos a su hija, la montó en el coche y la llevó ensangrentada hasta el hospital.

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Una semana después del ataque, la adolescente de 17 años continúa ingresada en el hospital, aunque se encuentra ya en planta recuperándose y ya ha podido recibir la visita de sus amigas.

El Ruso, un fugitivo "serio y reservado" que estaría dispuesto a "morir matando"

En la investigación, los agentes de la Policía Nacional han descubierto que, en el último año, Manuel F., conocido por sus vecinos como El Ruso, vivía los últimos meses obsesionado con el fallecimiento de su progenitora. "No lo superó. Pasó de ser un delincuente común a idear un plan letal para hacer el mayor daño posible. Un extremo que consiguió", recogen desde el medio de comunicación 'El Comercio' .

Desde el medio de comunicación anteriormente citado han podido hablar con parte del entorno que trató con El Ruso en los últimos meses y han apuntado que "siempre fue serio y reservado, pero desde que murió la madre tenía un comportamiento muy raro, ya ni saludaba si te lo encontrabas. Era un hombre extraño ya de antes, pero con lo de la madre, se volvió mucho más".

En las reuniones de coordinación en la que trabajan los distintos cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado en los que se intenta dar caza al ruso se ha indicado a todos los agentes que extremen la precaución en el operativo de búsqueda y captura.

'La Nueva España' ha informado que las indicaciones que se les ha dado a los agentes es que El Ruso es "un individuo muy peligroso que, según se teme, podría estar dispuesto incluso a 'morir matando'".

Además. en el operativo de búsqueda se baraja que el fugitivo huyó con una pistola y una escopeta 'e incluso podría portar explosivos'".