Un menor de 16 años ha ayudado al FBI a resolver el secuestro de una adolescente de 17 años que llevaba 521 desaparecida

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

Compartir







Conmoción en Estados Unidos tras encontrar a una menor de 17 años que llevaba desaparecida más de 500 días. La desaparición de la que se han hecho eco los principales medios de comunicación del país ha sido resuelta por un adolescente de 16 años que consiguió contactar con la menor a través de un videojuego online. Tras año y medio buscando a esta adolescente, la Policía de Oregón ha localizado a la menor que estaba secuestrada en el estado de Utah gracias a la colaboración de Landon Tresp y de su madre Kristina.

Además, en la operación también se ha detenido a un hombre de Oregón que está acusado de secuestrar y de violar a la joven. Ahora, la Policía de Utah ha detenido a este hombre de 39 años que se encuentra bajo custodia federal y está acusado de varios delitos, entre ellos el de secuestro y el de agresión sexual a menores.

PUEDE INTERESARTE Encuentran sin vida a Tomás, un vecino de la localidad granadina de Baza desaparecido hace cuatro días

El secuestro de la adolescente en mayo de 2025

Fue en mayo de 2025 cuando esta menor, cuya identidad permanece en el anonimato para preservar su privacidad, entabló relación con un hombre a través de las redes sociales. Tras varias conversaciones en las que el adulto le aseguró que padecía una discapacidad, el ahora detenido pagó un viaje a la adolescente para recorriese parte del país para conocerle. El 29 de mayo, el hombre recogió a la víctima en Utah y, a partir de ahí, comenzó el calvario de esta menor.

Desde ese momento, la joven permaneció secuestrada en el sótano de una vivienda en la que sufrió varias agresiones sexuales, humillaciones y castigos por parte de este hombre. Como recogen medios estadounidenses, hasta tal punto llegó el secuestro de la adolescente que el hombre le obligó a quitarse ella misma con unos alicates el aparato dental que tenía para así despojarse de cualquier pista que pudiese dar con su paradero.

PUEDE INTERESARTE Localizan sin vida a Francisco José Figueiral, el hombre desaparecido con su coche en Ourense

Durante sus días de cautiverio, la joven recibió un teléfono móvil sin datos, pero sí que tenía conexión al WiFi de la vivienda en la que se encontraba secuestrada. A través de él, la víctima pasaba las horas durante su secuestro jugando a videojuegos online.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Precisamente, fue a través de una de estas aplicaciones donde conoció a Landon Tresp. Tras varios días jugando al mismo videojuego, los adolescentes entablaron una amistad en la que compartían horas de conversaciones. Fue en una de estas charlas en las que la víctima confesó a Landon Tresp su verdadera identidad y le hizo cómplice de la pesadilla que se vivía desde aquel mes de mayo de 2025.

La búsqueda y la liberación de la adolescente

Nada más conocer la verdad de su amiga, el adolescente compartió la información con su madre Kristina. Al escuchar las palabras de su hijo, esta mujer de 41 años que trabaja como enfermera decidió ayudar a la víctima de este secuestro. Sin embargo, la mujer se encontró con varias dificultades. Una de ellas y la principal incógnita para poder dar con la menor era dónde estaba secuestrada. La víctima de este rapto desconocía el punto exacto en el que se encontraba coarta de libertad. Por eso, la madre de su amigo cibernético le pidió que buscase cualquier tipo de documento o dirección que pudiera dar con su paradero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Gracias a la información que encontró tras analizar varios documentos en la vivienda donde estaba secuestrada, la menor consiguió recapitular varios datos que sirvieron a la madre de su amigo localizar dónde se encontraba el zulo donde llevaba secuestrada más de un año.

Fue entonces cuando esta enfermera se puso en contacto con la Policía. Completamente anonadados, los agentes retomaron la investigación y comprobaron la veracidad de los datos. Nada más tener constancia, el FBI tomó las riendas del caso y movilizó un dispositivo policial que se encargó de la liberación de esta menor de 17 años.

En la vivienda, los agentes también detuvieron a Adam Hunter Harmel, el hombre de 39 años que está acusado de ser el secuestrado y violador de esta adolescente. Este vecino de Huntington, en Oregón, está ahora acusado del secuestro de la adolescente y del cautiverio durante 521 días de esta víctima a la que privó de libertad y abusó de ella en multitud de ocasiones.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City en colaboración con el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI.