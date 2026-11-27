La Interpol emitió una alerta roja al detectar la presencia del exgobernador en España

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La Fiscalía de Colombia ha confirmado este viernes la detención de Carlos Caicedo, exgobernador del departamento de Magdalena, al norte de Colombia. La Interpol había emitido una alerta roja contra el político para su captura en relación con un caso de abusos sexuales a menores y tras su detención, se prevé que el detenido sea puesto por videoconferencia a disposición de la Audiencia Nacional este sábado.

El exgobernador ha sido arrestado en un hotel del municipio de Tegueste, al norte de isla de Tenerife, tras saltar la alerta de la Interpol el día 26 de noviembre por su presencia en España. La orden de la Interpol obedece a que el exgobernador de Magdalena ya estaba fuera de Colombia cuando se denunciaron los abusos ante la Fiscalía colombiana.

Por otra parte, la Fiscalía colombiana adelantó en redes sociales el arresto de Caicedo por parte de la Guardia Civil en el marco de una orden fechada el 9 de septiembre de 2026 "por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento", aunque habían situado la detención en la isla de Lanzarote.

Reacciones en redes sociales

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha hecho mención al caso en un mensaje en redes sociales en el que ha publicado una fotografía del expolítico con el mensaje "bienvenido a la Patria Milagro".

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En un mensaje en redes sociales, la actual gobernadora y miembro del mismo partido que Caicedo, Margarita Guerra, ha prometido limpieza "con firmeza y determinación inquebrantable". "La verdad tiene su tiempo", ha señalado defendiendo los plazos propios de la justicia y recalcando que "nadie está por encima de la ley".

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Caicedo, aliado del expresidente Gustavo Petro, fue gobernador del departamento de Magdalena, en el norte de Colombia, hasta su renuncia en octubre de 2023, dos meses antes de que acabara su mandato.