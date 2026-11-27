Sara Andrade 27 NOV 2026 - 08:30h.

El filósofo David Pastor ha escrito 'Aprende a pensar' un libro en el que invita a reflexionar sobre política y filosofía. Antes de las elecciones del 29N esto es lo que nos recomienda hacer

Enric F. Gel, uno de los filósofos más influyentes: "A veces pienso que la filosofía puede ayudar mucho en el día a día y otras que nada"

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Ante las próximas elecciones generales en España, muchos ciudadanos se plantean muchas dudas: si votar o no, a quién hacerlo para velar por sus intereses y los de su familia, el miedo o la incertidumbre por los resultados y un posible cambio de Gobierno, etc. Y en esto la filosofía pueda ayudarnos porque se trata de una doctrina que nos ayuda a penar a dudar y a cuestionarnos las cosas. Por lo tanto, según la filosofía la duda no se plantea como algo negativo sino como un punto de partida desde donde hacernos preguntas. "Esto es muy útil aplicado a la política si dudamos de lo que nos dicen, buscamos los resultados positivos que se pueden extraer de las promesas electorales y nos planteamos el ejercicio político como un ejercicio de responsabilidad y no solo como una cuestión ideológica o dogmática". Quien habla es David Pastor Vico, filósofo, ensayista y divulgador. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación. Aunque ha ejercicio como profesor en México hasta 2023, actualmente es uno de los rostros más conocidos en programas de televisión de España como 'Ágora, un tiempo para pensar', de RNE. Escribe en la revista Muy Interesante y, en su faceta de divulgador internacional, suma más de un millar de conferencias. Es autor de los libros 'Filosofía para desconfiados', 'Ética para desconfiados' y 'Era de idiotas' (Planeta en México y por Ariel en España).

Su último libro 'Aprende a pensar. 24 preguntas filosóficas para entendernos y convivir mejor' (Pinolia, 2026) justo acaba de publicarse en plena campaña electoral. Para él antes de votar debemos pensar en que tenemos una gran responsabilidad que conlleva el voto. "Uno no vota para que una idea triunfe, uno vota para conseguir que la sociedad viva mejor. Por lo tanto, el voto es un ejercicio de responsabilidad, no de venganza ni de posicionamiento, no es “quítate tú para ponerme yo”, ni una lucha ideológica. A través de él debemos conseguir la mejor de las gobernanzas para que todos vivamos lo mejor posible", expresa.

Elegir bien en voto: ¿cómo hacerlo según la filosofía?

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hay ahora mismo un 13% de personas indecisas ante las elecciones, y otras muchas que no aparecen reflejadas que quieren votar pero aún no están decididas de a qué partido político dar su voto. A muchas de ellas es posible que les ayude conocer qué herramientas ofrece la filosofía para saber en qué debemos fijarnos para depositar bien nuestro voto. "Fundamentalmente, en lo que han hecho los candidatos, en vez de en lo que están prometiendo. Feijoo ha tenido la responsabilidad de ser el presidente de una comunidad autónoma. ¿Lo hizo bien? ¿Estaba la gente contenta? ¿Ha generado polémica? ¿Ha dejado cosas por hacer? ¿Coincide su acción política con lo que yo espero para mi país? Y lo mismo con Pedro Sánchez. Se trata de analizar los resultados. Y en el caso de aquellos que no hayan tenido acceso al Gobierno, poner en cuarentena todo lo que digan, porque no hay pruebas de que aquello que prometen lo puedan hacer, e investigar si realmente sus propuestas se pueden llevar a cabo o no. Ese sería para mí el ejercicio responsable a la hora de votar", sugiere David que, además, explica que la filosofía política plantea las elecciones como el ejercicio de la voluntad del pueblo dentro de un sistema democrático, pero también duda. ¿Por qué? Aquí hay que dirigirse a las enseñanzas de Platón y Aristóteles para entenderlo. Estos dos filósofos acostumbraban a dudar del ejercicio democrático. "Exigía la virtud del ciudadano, exigía el esfuerzo por entender, por saber la responsabilidad que conlleva el voto y por elegir convenientemente y no dejarse llevar por cantos de sirena y por demagogos. Insisto en que el ejercicio de voto es una responsabilidad más que obligación o deber moral. Es una responsabilidad del ciudadano para con sus conciudadanos para conseguir el mejor de los sistemas posibles".

¿Qué pasa con los que deciden no ir a votar? Esto es lo que opina el filósofo: "Están en su legítimo derecho de no hacerlo siempre que sean absolutamente responsables y entiendan que alguien se va a aprovechar de esa situación. Cuando desde la política se pide a la gente que no vote, como hemos visto recientemente, es muy importante plantearse esta idoneidad. A lo mejor habría que votar en blanco, pero no votar creo que puede tener una lectura diferente".

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Uno de los objetivos de la filosofía política es la convivencia. Y a veces la política no consigue que convivamos mejor, de hecho, los discursos políticos fracturan y dividen en muchos casos a la sociedad, y entre familias y amigos. "Pelearnos por nuestra ideología solo demuestra nuestra necedad, nuestra falta de respeto y tolerancia hacia el pensamiento del otro y nuestra cerrazón por creer que estamos en lo cierto. La filosofía está absolutamente en contra de esto. Antes de asegurar que tengo la razón, tengo que hacer un ejercicio enorme de autoconocimiento, conocimiento del medio y de las circunstancias. Es una tarea muy trabajosa y lenta que no estamos dispuestos a realizar. Básicamente, la polarización viene, no de la razón, sino del mundo de la emoción. Las opiniones no están basadas en hechos sino en sensaciones y, como bien decían los filósofos clásicos, de todas las posibilidades del conocimiento, la opinión es la más miserable y despreciable que hay".

Resumiendo, las tres cosas en las que deberíamos fijarnos antes de votar son:

Leer los programas políticos, algo que no solemos hacer la mayoría porque solemos guiarnos por la ideología. Poner en duda a todos los candidatos y observar su historial profesional (si es que han llegado a ejercer su poder). Pensar que es aquello que nos beneficia en conjunto como sociedad y qué no.

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Animales políticos: ser o no ser un buen político

De la entrevista con Pedro Sánchez, el youtuber Jordi Wild señaló que no se lo creía, pero que tuvo la certeza de estar delante de un animal político. Precisamente, David Pastor habla de los animales políticos en su libro 'Aprender a pensar'. Y, lo que viene a decir, es que ser un animal político no tiene que ver con ser un buen político, pero entonces ¿de qué estamos hablando cuando lo decimos? "El ser humano es un animal político porque su forma de desarrollarse y de sobrevivir está dentro de la polis, es decir, dentro del grupo humano. No hay hasta la fecha ningún hombre o mujer que se haya criado fuera del grupo y que se pueda llamar humano. Hay muchos casos de niños salvajes que fueron criados fuera del entorno humano y no dejaron de ser animales, pero nunca humanos completos. Por lo tanto, ser animales humanos va mucho más allá del hecho de la política".

El buen político, según las bases de la filosofía es aquel que tiene ética. Por tanto, un buen político es aquel que antepone siempre el bienestar de la mayoría por encima de su bienestar individual. "Un buen político entiende que su función es servir y, en ningún caso, buscar el liderazgo para tener sensación de poder. Es aquel que, cuando cumple su función, se retira y no sufre por ella, sino que es aplaudido por haber hecho su trabajo. Un buen político es casi lo contrario que estamos acostumbrados a ver en estos últimos años", expresa David en una entrevista a la web de 'Informativos Telecinco'.