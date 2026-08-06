Alberto Rosa 06 AGO 2026 - 18:32h.

La profesora especializada en la epidemiología nutricional explica las claves de su trayectoria y reivindica el potencial de la ciencia española

Myriam Seco, arqueóloga española y referente internacional: “Los antiguos egipcios compartían las mismas inquietudes fundamentales que nosotros”

Compartir







Andrea Romanos Nanclares (Santander, 1994) llegó a Boston en enero de 2020 para realizar una estancia académica durante la última etapa de su doctorado. En ese año, ya se sabe. La pandemia paralizó al mundo y tuvo que regresar a España seis meses después, pero su jefa estadounidense ya le advirtió: “Cuando acabes la tesis te vuelves a Boston”.

Y Andrea cumplió. Seis años después, esta joven cántabra es profesora en la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y ejerce su labor científica en el Brigham and Women's Hospital de Boston (EEUU). Graduada en Nutrición Humana y Dietética y doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad de Navarra, Romanos ha demostrado que el talento nacional puede llegar muy lejos, a base de “constancia, esfuerzo y resiliencia”.

A sus 32 años, la doctora Romanos es una verdadera referencia en el campo de la epidemiología nutricional. Su trabajo se centra en la prevención oncológica y en cómo la dieta puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas, con especial foco en el cáncer de mama.

La alimentación como prevención del cáncer de mama

“Cuando estudié el grado no consideraba la investigación como una salida profesional hasta que descubrí la epidemiología nutricional. Me di cuenta de que lo que me gustaba era el análisis de datos aplicado a la salud pública y a la población en general”, cuenta Romanos a la web de Informativos Telecinco.

PUEDE INTERESARTE El grado abierto de la Universidad de Santiago: titulaciones para que los alumnos decidan su futuro mientras estudian

La epidemióloga pone el foco en aquellas enfermedades que se pueden prevenir gracias a la epidemiología. “En cuarto de carrera me di cuenta de que no somos conscientes de la cantidad de tumores que se pueden prevenir a través de la dieta y el estilo de vida que se lleve. No solo el cáncer de mama, el cáncer colorrectal es un tumor que está aumentando mucho su incidencia en menores de 45 años”, advierte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El objetivo de Andrea Romanos con sus trabajos es reducir ese número de casos de cáncer que, “no deja de ser una lotería, pero sí tenemos recursos en nuestra mano para prevenir”, destaca.

"Poder mentorizar y ayudar a siguientes generaciones es muy gratificante"

A su llegada Boston, a Andrea se le “cayó un mito” cuando conoció en persona a los científicos con los que ya había mantenido contacto desde tiempos de su doctorado en Pamplona. Le gustó la sencillez y la cercanía de personas que “tenía en un pedestal”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Me di cuenta de que eran gente muy humilde, sencilla y amigable. Me pedían mi opinión, no por ponerme a prueba, sino porque realmente quieren saber tu perspectiva en las investigaciones”, valora Romanos. En Harvard, Andrea ha conseguido aunar sus dos pasiones: la docencia y la investigación. “La idea de mentorizar o ayudar a siguientes generaciones, epidemiólogos en mi caso, es muy gratificante”. De alguna manera quiere devolver lo que otros han hecho por ella en su formación a futuros profesionales de la nutrición o la epidemiología.

Pero, ¿cómo acaba una estudiante cántabra dando clases en Harvard? El grupo de investigación que tenía Andrea en Pamplona colaboraba frecuentemente con los científicos de Harvard, algo que facilitó su llegada a Boston. Sin embargo, no deja de impactar el reconocimiento del talento español más allá del Atlántico.

"En España se hacen cosas increíbles con pocos recursos"

“Llegar aquí se gana con respeto, resiliencia, autonomía e independencia, pero también sabiendo cuándo buscar ayuda”, reflexiona Romanos. “Mi jefa busca a personas con valores y que sepan trabajar en grupo antes que al investigador más brillante de su clase. Eso me marcó”, apunta la epidemióloga, y añade: "Yo no soy la más inteligente ni nada, soy trabajadora, constante y resiliente. Son cosas que hacen falta en Harvard, no vale con ser la más brillante", opina.

Una gran diferencia de la actividad científica en EEUU con respecto a España son los recursos y medios con los que investigar. “Creo que en España hay poco presupuesto para la investigación, pero se hacen cosas increíbles. La ciencia es muy potente y con pocos recursos se hacen cosas punteras”, opina la doctora Romanos.

“Si yo estoy en este departamento y no me he querido ir a otro sitio en parte es por los recursos que hay. Los estudios en los que trabajo tienen infinitas posibilidades”, añade. Pero no solo los recursos son importantes para hacer ciencia, también la libertad y la manera de trabajar en laboratorio.

"En España tenemos que aprender más oratoria"

“Aquí te dan muchísima libertad para expresar tus ideas y propuestas. Hay mucha independencia que quizá en España está mucho más restringido por la limitación de medios”, apunta la profesora. Se tiende a relacionar Harvard con la idea de una fábrica de excelencia y brillantez en la que la rivalidad y la competencia puede apisonar carreras, pero Andrea desmiente ese mito.

“La gente aquí tiene buena disposición, hay buen compañerismo, te ayudan, te escuchan, no importa la edad. Yo trabajo con gente de hasta 90 años. Hay mucha gente brillante, pero no es lo más importante, también son creativos, resilientes y saben hablar en público”, señala.

“Mis compañeros son humildes, sencillos y esos valores son los que hacen que sean exitosos en lo suyo. Creo que en España falta un poco de esa humildad”, añade la profesora. Una cualidad que valora mucho la profesora de los americanos es su capacidad para hablar en público, algo que considera que se debe aprender en España. “Tienen muchísimo poder de persuasión, se defienden bien e incluso te pueden vender la moto, pero tienen ese extra. A nosotros nos falta un poco eso”, opina.