Celia Molina Sevilla, 10 NOV 2026 - 06:00h.

Hablamos con Daniel, un brillante joven sevillano que, a los 12 años, entró en la universidad en respuesta a sus altas capacidades

África, la joven de 16 años con un coeficiente de 150 que ya ha empezado la universidad: "Aprendí a leer con tres años"

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Cuando Daniel tenía 6 años, su maestro le pidió que hiciera un dibujo. Como muchos niños de su edad, él siempre había mostrado interés por el universo y el espacio, pero lo que su profesor no esperaba, al recibir su propuesta, era encontrar un cómic sobre un planeta con su flora y su fauna descritas al detalle, como si de un informe astronómico se tratara.

"Con 6 años, dibujé un cómic en el que yo representaba un planeta, pero con todo lujo de detalles, como la fauna y la flora y un profesor de dio cuenta de que aquello no era lo normal", ha recordado Dani en una entrevista con Informativos Telecinco web. No es raro que, ahora, a sus 15 años y, después de haber entrado a los 12 en un proyecto especial en la universidad, tenga claro que su destino es trabajar para la NASA.

"Soy tan curioso que hay cosas que me estresa no saber. De chico, le preguntaba a mi madre que hasta dónde llegaba el universo y ella me decía que no lo sabemos. Y yo decía, pero, ¿cómo no lo vamos a saber? Yo lo tengo que saber", comenta también Daniel, para hacernos una idea de por qué quiere ser ingeniero aeroespacial.

Daniel tiene un cociente intelectual de 155

Tras entregar aquel dibujo, este simpático sevillano fue diagnosticado de altas capacidades (tiene un cociente intelectual de 155), una condición que, aunque sea una gran ventaja a nivel académico, también va ligado a una importante gestión emocional - para regular la frustración, la autoexigencia o la empatía excesiva - que empieza, fundamentalmente, en los padres.

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"Yo siempre he estado sola con mi hijo y como a mí me gusta leer y tengo muchas inquietudes culturales, pensaba que mi hijo, simplemente, imitaba lo que veía. No le di mayor importancia aunque sí es cierto que, desde pequeño, usaba un léxico fuera de lo normal y hacía preguntas muy profundas, abstractas, sobre el universo, sobre la muerte o sobre dios. Eran detalles que no eran propios de su edad. También aprendió a leer solo", declara Mari, la madre de Daniel, en la misma entrevista.

Con 12 años, entró en un grado de ciencias en la universidad

"Yo siempre he estado sola con mi hijo y como a mí me gusta leer y tengo muchas inquietudes culturales, pensaba que mi hijo, simplemente, imitaba lo que veía. No le di mayor importancia aunque sí es cierto que, desde pequeño, usaba un léxico fuera de lo normal y hacía preguntas muy profundas, abstractas, sobre el universo, sobre la muerte o sobre dios. Eran detalles que no eran propios de su edad. También aprendió a leer solo", declara Mari, la madre de Daniel, en la misma entrevista.

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Desde que entendió lo rápido que funciona la mente de Daniel, ella misma se ha formado en altas capacidades pues, como bien ha declarado en la entrevista, "tener un hijo tan inteligente tiene cosas muy bonitas, pero hay una parte que nadie conoce": "La cara b de las AACC es toda esa intensidad emocional, que todo tenga que ser blanco o negro, nada gris. Dani todo lo vive de una forma muy intensa, tanto lo bueno como lo malo y eso es agotador", añade Mari.

"No te imaginas lo mucho que me insistió para que adoptáramos a un niño ucraniano cuando comenzó la guerra allí", dice también, para plasmar la preocupación que tienen los niños con altas capacidades por la justicia social. Pero sin duda, la mayor dificultad que pueden encontrar es el aburrimiento en el aula, la desmotivación y, paradójicamente a su inteligencia, el fracaso escolar.

"Soy un chico normal que se sienta al final de la clase"

"Si no hay una motivación, ellos desconectan y por eso es tan importante esa atención a las AACC en el aula y la formación del profesorado en esta materia, pero son las grandes olvidadas del sistema educativo. Dani tuvo un gran bajón en quinto de primaria porque se aburría y él quería aprender. Ahí fue cuando me reuní con sus profesores y el colegio respondió tan bien que ha estado tres años combinando sus estudios de la ESO con la universidad, al Grado de Ciencias Ambientales en la UPO", ha apuntado su madre.

Y ha sido en la universidad donde Dani realmente se ha sentido motivado, realizado y satisfecho gracias, no solo al más alto nivel de los conocimientos, sino a la posibilidad de hacer prácticas de laboratorio de la mano de su profesor, Juan José Gutiérrez. Pero, aunque esto haya sido para él una salida, el sevillano recuerda que los centros ordinarios deberían "plantear retos y desafíos a los alumnos con AACC de forma habitual y no como una excepción".

En cuanto a sus relaciones sociales y a los nuevos amigos que ha hecho en la UPO, Dani ha comentado que sus compañeros se sorprendieron cuando le conocieron y se dieron cuenta de que era "un chaval normal" : "Me jode el estereotipo y la idea que se tiene de las personas con altas capacidades porque yo no me paso el día escuchando a Beethoven. Yo no me siento en primera fila y corrijo al profesor, yo soy un chaval normal que se sienta al final de la clase", ha concluido.