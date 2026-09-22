El objetivo de estos premios es poner en valor la excelencia artística y la contribución de los grandes maestros de la guitarra flamenca

Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela en Madrid a los 82 años de edad

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El nombre de Pepe Habichuela volverá a estar presente este otoño en una de las grandes citas dedicadas a la guitarra española y flamenca. El maestro granadino será protagonista de un homenaje póstumo durante las XIII Jornadas de la Guitarra Española Cervezas 1906, que se celebrarán el próximo 3 de octubre en el Molino del Manto, en Chinchón, Madrid.

La cita tenía previsto reconocer la trayectoria del artista con el III Premio Legend-Cervezas 1906, pero las circunstancias han convertido aquel reconocimiento en un homenaje tras su fallecimiento. El premio fue anunciado apenas un día antes de su muerte, por lo que la ceremonia tendrá ahora un significado emotivo y servirá para reivindicar la figura de uno de los grandes nombres de la historia del flamenco.

Pepe Habichuela recibirá este reconocimiento por una trayectoria artística excepcional y por su aportación al desarrollo y la proyección internacional de la guitarra flamenca. El galardón se entregará en el marco de la cuarta edición de los Premios a la Guitarra Flamenca "Maestro Paco de Lucía-Molino del Manto", una iniciativa que nació hace cuatro años fruto de la colaboración entre la Fundación Paco de Lucía y Molino del Manto.

El objetivo de estos premios es poner en valor la excelencia artística y la contribución de los grandes maestros de la guitarra flamenca, al tiempo que se presta atención a las nuevas generaciones de músicos.

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La ceremonia contará también con la participación de Manuel Herrera hijo, joven valor de la guitarra flamenca y ganador del Premio al Guitarrista más Completo en el II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas, celebrado en la anterior edición de los premios.

La jornada reunirá además a otros grandes artistas. El cartel estará encabezado por Yamandu Costa, uno de los exponentes de la música brasileña contemporánea y virtuoso de la guitarra de siete cuerdas, y Josemi Carmona, uno de los nombres más influyentes y versátiles de la guitarra y del flamenco contemporáneo.

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Junto a ellos estarán el guitarrista José Manuel León, la cantante y bajista Pastora Andrades y el percusionista Miguel Hiroshi, músico nacido en Japón y criado en la Alpujarra granadina. La programación contará también con Irene Olvera, joven promesa de la danza flamenca, como artista invitada.

La edición de este año incorpora, además, una novedad: la gastronomía tendrá por primera vez su propio espacio dentro de las Jornadas de la Guitarra Española. El encuentro contará con un "Momento Gastronómico" de la mano de Cervezas 1906 y con una propuesta del chef Carlos Casillas, al frente del restaurante Barro, que cuenta con una Estrella Michelin.