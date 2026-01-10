Dando clase por debajo de los diez grados en Valencia: "Estamos sentados con abrigo y guantes"

Sandra Pons 10 ENE 2026 - 16:14h.

La Conselleria no da respuesta, solo facilita que hay un proyecto, piden que se ejecute para acabar con estas condiciones indignas

Las aulas están a seis grados y con la calefacción aumentan a 13, tampoco pueden forzar el sistema de calefacción porque salta la luz

ValenciaPronto por la mañana, paseamos por Catarroja de camino a los barracones del CEIP Romana Vilanova. Hace mucho frío, los alumnos entran al cole provisional helados. Observamos gorros, orejeras y abrigos, complementos que un valenciano cercano a la costa suele tener guardado en el armario para ocasiones excepcionales.

Cualquiera diría que no estamos en una zona de clima mediterráneo. Tal es la situación, que un niño nos cuenta: "Estamos en clase con abrigo y guantes".

Son las 10:30 de la mañana. Sostenemos un termómetro en el pasillo del colegio, marca 9 grados. Entramos en una clase y, junto a la ventana, hay un gran calefactor portátil.

Meses reclamando soluciones

Colegios de Catarroja, Alfafar, Massanassa, afectados por la Dana, o provisionales para sustituir los que fueron destrozados, se están enfrentando a una vuelta al cole gélida. Están hablando con otras AMPAS y viven situaciones similares.

Patricia Estruch, profesora del IES BERENGUER DALMAU, también transformado en barracones: "Llegamos y las aulas están a una temperatura de seis grados. Con la calefacción de los aires acondicionados conseguimos aumentarlas hasta los 13 grados, pero de ahí no pasamos". A esto se le suma que no pueden forzar más el sistema de calefacción porque salta la luz, "el instituto no está debidamente aislado".

"Antes de las Navidades, tras emitirse en medios, el Ayuntamiento nos puso unos cañones de calor provisionales", cuenta Nerea García, presidenta AMPA CEIP Romana Vilanova de Catarroja. "La consellería no da respuesta, solamente nos facilitó que había un proyecto. Pedimos que se lleve a cabo y ejecute y no estar esperando y protestando, mientras los niños y profesores están en condiciones indignas", sentencia.

Incumple la norma de riesgos laborales

Los padres manifiestan gran impotencia por la situación y están preocupados por el frío que pasan los pequeños. Zaira Buendía, madre de un alumno, critica: "Es inhumano cómo están los alumnos y la nula respuesta por parte de la Conselleria ante una situación a la que nos enfrentamos nosotros y nuestros hijos".

En otros institutos de Valencia, entran a las aulas con mantas y con todo tipo de prendas de abrigo para sobrellevar esta situación. Los alumnos y profesores del IES Juan de Garay realizaron el jueves una sentada de protesta.

El profesorado recuerda que "la normativa de riesgos laborales establece que la temperatura para los ambientes de trabajo sedentario ha de estar entre 17 y 27 grados, por lo que, con la ley en la mano, se podría cerrar el centro y enviar a los alumnos a casa".

En la mañana del viernes, técnicos se acercaron al IES Juan de Garay para iniciar el proceso de reparación de la caldera y que ésta pueda funcionar de correctamente a partir de ahora.