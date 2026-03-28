El texto de la alerta pide que se restringa la movilidad y las actividades en el exterior durante el domingo en las zonas afectadas

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ValenciaProtección Civil ha mandado un mensaje Es Alert a los teléfonos móviles de seis comarcas del norte de Cataluña ante la previsión de fuerte viento en las próximas horas, texto en el que pide que se restringa la movilidad y las actividades en el exterior durante el domingo.

Imma Solé, subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de que el mensaje se ha enviado a las comarcas del Solsonès, Bergueda, norte de la de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà.

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El servicio Meteocat ha lanzado este sábado un aviso rojo para estas comarcas del Prepirineo y Pirineo ante la previsión de que un temporal de viento azote mañana esa zona del territorio con rachas de 90 kilómetros por hora, velocidad que será superior en las cotas altas.

El temporal, ha explicado Solé, comenzará esta noche pero se prevé que será especialmente intenso entre las 08:00 y las 20:00 horas de mañana, domingo.

El fuerte viento afectará, en general, a todo el territorio catalán, pero tendrá más incidencia en esas comarcas y las leridanas de Ponent y en la de Camp de Tarragona, según las predicciones de Meteocat.

Ese temporal, además, irá acompañado de fuertes nevadas en la vertiente norte del Pirineo, con gruesos de entre treinta y cuarenta centímetros, lo que sumado al viento puede ocasionar en algunas zonas ventiscas.

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Además, se prevé temporal de mar en la Costa Brava, en Girona, con un grado de peligrosidad de cuatro en una escala de seis y olas de más de 2,5 metros.

Ante este escenario, Protección Civil tiene activado en fase de alerta su plan de prevención Ventcat y su plan territorial de protección Procicat.

"Prudencia" por viento, nieve y oleaje

"Pedimos prudencia por viento, nieve y oleaje", ha reiterado Solé. Protección Civil recomienda, por esos fenómenos, fijar los elementos de fachadas, evitar las zonas ajardinadas por la eventual caída de ramas, limitar las actividades en zonas naturales y estar atento en la conducción, especialmente en maniobras como el adelantamiento, entre otras medidas.

También recomienda no acercarse a escolleras, espigones o paseos marítimos y, en la montaña, por las nevadas, no salir de las zonas habilitadas, como por ejemplo las pistas de esquí.

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Alerta naranja por viento en toda la costa de Castellón

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha activado la alerta naranja por vientos en todo el litoral e interior norte de la provincia de Castellón y la alerta naranja por fenómenos costeros en toda la costa.

Además se han activado las siguientes alertas nivel amarillo: alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral norte de Alicante. Y, alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en toda la costa de Alicante y Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está previsto que el fenómeno meteorológico comience a últimas horas de la tarde de este sábado 28 de marzo y que continue hasta el domingo 29 de marzo.

Hasta 100 km/h

A partir del día hoy, se prevé que en el interior de Castellón los vientos puedan alcanzar rachas máximas de 100 km/h y en el litoral los 90 km/h. Respecto a la situación en la costa, se podrán superar las rachas de 90 km/h con olas de dos a tres metros.

El domingo 29 de marzo se espera que las rachas máximas puedan alcanzar los 70 km/h en zonas de las provincias de Alicante y Valencia. Respecto a los fenómenos costeros, se podrán alcanzar rachas de 50 km/h y olas de hasta tres metros.

Medidas de precaución

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha recordado a la ciudadanía "la importancia de extremar al máximo las precauciones en zonas susceptibles de riesgo y seguir la evolución del episodio a través de canales oficiales".

En este sentido, ha destacado la importancia de alejarse de casas viejas o en mal estado, de paseos marítimos, espigones o acantilados. Además, los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Por otro lado, también se aconseja revisar el estado de las viviendas para evitar que se produzcan caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Cauces oficiales

Por último, Lasheras ha recomendado a la ciudadanía informarse a través de los cauces oficiales como la web del 112, www.112cv.gva.es; la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos, disponible en Google Play y App Store.

Desde los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.