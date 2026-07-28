Carlos Plá Valencia, 28 JUL 2026 - 16:09h.

Los vecinos tienen que seguir confinados por la mala calidad del aire y tendrán que beber agua embotellada hasta que se compruebe que el agua del grifo es potable

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Los vecinos de la Vilavella, Castellón, una de las localidades afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó, han podido regresar este martes al mediodía a sus casas, aunque con restricciones. "Aquellos que deseen regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento en el municipio porque las condiciones del humo pueden afectar todavía a la ciudadanía", ha explicado Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, tras la reunión a primera hora del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Uno de los primeros en volver al pueblo ha sido José Luis. Nada más entrar en casa ha enviado, muy emocionado, un mensaje de voz al grupo de WhatsApp de la familia para contarles que todo estaba bien.

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Con el susto todavía en el cuerpo, sigue reviviendo una y otra vez como tuvieron que salir con lo puesto el pasado sábado. "Salimos con las llamas encima mientras escuchábamos las explosiones sordas y hondas de bombas de la Guerra Civil en la zona de la mina y la ermita", explica. Tras revisar la casa, José Luis va a visitar la granja en la que están sus animales. "Se les habrá acabado la comida, pero agua tenían suficiente".

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Minutos antes de que los vecinos pudieran acceder a sus viviendas, los servicios de limpieza retiraban la ceniza de las calles y regaban la calzada y las aceras. También preparaban enormes palés de agua mineral para repartir entre la población. "Se están haciendo análisis del agua para ver si se puede consumir, de momento les daremos agua mineral", señala Sebastián González, concejal de la Vilavella, que no deja de recibir llamadas en su teléfono móvil. "Son vecinos que quieren confirmar si pueden volver a sus casas", explica.

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Un regreso que de momento obliga a mantener a la población confinada por el humo. "Debe ser así hasta que mejore la calidad de aire. Solo se puede salir de casa con mascarilla", recuerda el concejal.

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Ante las restricciones que todavía se mantienen, José Luis ha optado por permanecer en casa de su suegra en Nules. "Seguiremos allí unos días hasta que se pueda volver con normalidad", afirma.

El que sí ha decido regresar a su casa es Javier, otro de los primeros vecinos en entrar al pueblo. "Con mucha alegría. Estaba en casa de un amigo y ha sido muy pesado no saber lo que estaba pasando", explica Javier Borrás.

Después de revisar su casa, Javier va a recorrer los alrededores del pueblo para comprobar el estado de sus cultivos. "Hay muchos terrenos de huertos que se han quemado y han desaparecido", lamenta.

Regreso de los vecinos en la Vall d´Uxió

Los que también han podido regresar a sus hogares han sido los vecinos del municipio castellonense de La Vall d'Uixó, la localidad donde se originaron las llamas de este terrible incendio. Una vuelta agridulce en la que se han encontrado sus casas llenas de cenizas, humo e, incluso, con animales muertos.

José Antonio es uno de los vecinos que ya ha regresado a su casa tras pasar dos días en el domicilio de un familiar en el pueblo. "Estamos asustados aunque no ha pasado ninguna desgracia personal", ha explicado, para lamentar que el fuego "se ha cargado la sierra y va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a regenerar".

Tras lo sucedido, la población reclama más medios para mantener limpio el monte. "Hay que destinar dinero a lo que hay que destinarlo si no queremos que pasen cosas como estas. Dicen que los fuegos se apagan en invierno", ha añadido.

Piden precaución

Con las recientes regresos de los evacuados a diferentes poblaciones, el conseller Valderrama ha remarcado que los ciudadanos "tienen que seguir todas las recomendaciones que se dicten desde la Conselleria de Sanidad para garantizar la salud de las personas".

Desde la conselleria insisten en que el riesgo todavía no ha terminado y piden precaución a la población. "Que se produzca el regreso de la población a sus domicilios, porque los ciudadanos quieren volver a su normalidad, no significa ni muchísimo menos que el incendio esté ni perimetrado ni controlado", ha aseverado Juan Carlos Valderrama.