La sentencia considera probados que los acusados propinaron a la víctima latigazos, lo quemaron con brasas y le causaron varios cortes con unas tenazas para que les entregara 200.000 euros

Investigan un segundo secuestro en menos de 24 horas en Barcelona: la víctima ha aparecido con vida en Girona

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Joaquín Martins, conocido como "El Mauri", sigue los pasos de su hermano mayor Antonio Anglés, que todavía está en busca y captura por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser en 1992, después de ser condenado por secuestrar y torturar a un hombre en Montserrat en noviembre de 2021 al que le exigían 200.000 euros.

Las sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia le ha impuesto 17 años y nueve meses de prisión, 36 años después de que su hermano fuera condenado por secuestrar y agredir a Nuria Pera, una joven de 20 años, que le había robado presuntamente varios gramos de heroína.

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A pesar de la ausencia de pruebas biológicas que los incriminaran, ni poder ser identificados por la víctima, el tribunal los ha condenado por las numerosas pruebas indiciarias acumuladas, según adelanta Las Provincias.

La localización de los teléfonos móviles de los acusados, a excepción de "El Mauri", que les sitúan en el recorrido de las dos furgonetas utilizadas para el secuestro, ha sido crucial para la condena, después de analizar más de un millón de líneas telefónicas.

Los seis principales acusados han sido condenados a cuatro años de cárcel por detención ilegal, cinco años por el delito de lesiones, dos más por las amenazas, cinco por el robo con violencia y un año y nueve meses por daños.

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La sentencia considera probados que los condenados se pusieron de acuerdo para secuestrar a un vecino de Montserrat. Tras capturarlo y conducirlo en dos furgonetas a una cuadra de Catarroja (Valencia), le propinaron latigazos, quemaron con brasas y le causaron varios cortes con unas tenazas para que les entregara 200.000 euros.

"El Mauri" niega su participación

En la declaración de Joaquín Martins ante el juez, negó su participación en los hechos aunque afirmó conocer a la víctima desde hacía varios años. "El Maurí" explicó que el día del secuestro se fue a Valencia después de ducharse, sobre las 15.30 y las 16 horas, y estuvo allí con unos amigos. A las 19.30 horas se marchó a la bolera de la Avenida del Puerto y de ahí se fueron a cenar algo. Posteriormente, sobre las 23.30 horas, acudieron a una discoteca, donde tenían dos mesas reservadas y aseguró que estuvieron allí hasta las 4 o las 5 de la mañana.

Un relato que no ha impedido su condena porque durante el juicio quedó acreditado que Mauri utilizaba dos teléfonos móviles, uno era su teléfono habitual y el otro fue adquirido con una identidad falsa. Dicho número fue situado según los repetidores en la cuadra de Catarroja durante las horas en las que el secuestrado estaba siendo torturado.