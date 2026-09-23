La novedad que incluye esta modificación es la ampliación temporal del horario SER en algunas zonas de Madrid

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MadridNovedades para los conductores de Madrid. Las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado SER establecidas en la capital pueden sufrir modificaciones físicas. Según se ha podido conocer gracias al acuerdo publicado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en estas zonas de aparcamiento podrá aparecer una doble línea que delimita la plaza. La novedad que incluye esta modificación es la ampliación temporal del horario SER. Es decir, esta nueva señalización no prohíbe el aparcamiento en la zona SER, sino que establece una categoría a la plaza de la zona SER.

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tiene por objeto la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública en la ciudad de Madrid, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos. Con esta modificación y la aparición de esta nueva línea, el Ayuntamiento pretende ampliar el horario de aparcamiento. "La medida está pensada para determinadas zonas de Madrid en las que existe una elevada demanda de aparcamiento fuera del horario habitual del servicio. Se trata, generalmente, de zonas con una alta concentración de actividad comercial, cultural, deportiva, de ocio o turística y que, por ende, necesitan ampliar temporalmente el periodo durante el que las plazas están sometidas a regulación", explican desde el acuerdo publicado.

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¿Qué es la Zona SER?

La Zona SER, o Servicio de Estacionamiento Regulado, es un área de la ciudad de Madrid ubicada dentro del perímetro de la M-30 en la que los propietarios de los vehículos están obligados a pagar por aparcar. Existen diferentes tipos de plazas, verdes, azules, mixtas y de alta rotación, así como se contemplan dos Ámbitos Diferenciados, para uso disuasorio y para uso por motivos socio-sanitarios. Consulte en la documentación asociada los planos con la delimitación de las diferentes tipologías y ámbitos.

Plazas verdes

Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar sin límite de tiempo dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas verdes de ambas aceras.

En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas verdes de ambas aceras. El resto de usuarios pueden estacionar durante un tiempo máximo de dos horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

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Plazas azules

Cualquier usuario puede estacionar un tiempo máximo de cuatro horas. En las vías delimitadoras entre barrios, puede estacionar en ambas aceras siempre que haya abonado el importe correspondiente al color de la plaza. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar de 20 a 21 horas dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas azules de ambas aceras en ese horario.

Plazas de alta rotación

Cualquier usuario puede estacionar siempre que el vehículo disponga de calificación ambienta l, previo pago de la tarifa correspondiente a las plazas de alta rotación, y sin perjuicio de las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento y al pago de la tasa.

l, previo pago de la tarifa correspondiente a las plazas de alta rotación, y sin perjuicio de las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento y al pago de la tasa. En caso de estacionar en horario SER pero fuera del periodo indicado por la propia señal de alta rotación, el tique que debe adquirirse es el habitual para zona azul.

pero fuera del periodo indicado por la propia señal de alta rotación, el tique que debe adquirirse es el habitual para zona azul. El hecho de ser titular de una autorización SER de residente o vehículo comercial no exonera del pago.

Las plazas están señalizadas horizontalmente mediante rectángulos de veinte por treinta centímetros de colores azul y blanco alternos, y sobre el área delimitada, por líneas poligonales en zig zag alternando colores azul y blanco.

También se señalizan las plazas de alta rotación con señalización vertical.

Salvo ordenación específica mediante señalización vertical, el tiempo máximo autorizado de estacionamiento será de cuarenta y cinco minutos, que una vez cumplido impedirá estacionar en plazas de alta rotación del mismo barrio hasta que hayan transcurrido treinta minutos desde el momento en que finalizara la autorización.

el tiempo máximo autorizado de estacionamiento será de cuarenta y cinco minutos, que una vez cumplido impedirá estacionar en plazas de alta rotación del mismo barrio hasta que hayan transcurrido treinta minutos desde el momento en que finalizara la autorización. Si se rebasara el límite de tiempo autorizado de estacionamiento en tiempo inferior a treinta minutos se podrá suplementar el pago por el exceso, considerándose en tal caso un estacionamiento válido, evitando con ello la infracción.

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Ámbito Diferenciado Disuasorio (ADD)

Plazas del SER ubicadas en espacios de baja ocupación residencial o rotacional, preferiblemente en las proximidades de intercambiadores de transporte o estaciones de transporte público colectivo, para favorecer el intercambio modal, disuadir del uso del vehículo privado y potenciar el uso del transporte público colectivo regular de viajeros. Las plazas están señalizadas horizontalmente mediante línea discontinua de colores naranja y azul alternos. Se le aplica una tarifa de 0,5 € hora y no hay rotación (se puede estacionar de forma continuada durante las 12 horas del servicio con abono de un único tique). En la actualidad existen varios Ámbitos Diferenciados Disuasorios: en el entorno del Paseo del Rey, en el Parque del Oeste y en la Cuesta de la Vega.

Ámbito Diferenciado Hospitalario (ADHOS)