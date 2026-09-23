La modelo canadiense ha compartido varias fotografías y vídeos junto al hijo de Cindy Crawford para recordar la relación que mantuvieron y despedirse de él

El tratamiento prohibido en Estados Unidos al que se sometió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de morir: "Me aterrorizaba"

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La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, ha conmocionado a todos los que formaron parte de su vida. El modelo falleció el pasado domingo, 20 de septiembre, a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California a causa de una presunta sobredosis.

En los últimos días, algunos de sus familiares, amigos y personas que compartieron con él distintas etapas de su vida han comenzado a despedirse públicamente de él. Entre ellas se encuentra Lexi Wood, su expareja, que ha roto su silencio con un extenso y desgarrador mensaje en sus redes sociales.

La modelo canadiense, de 28 años, ha compartido varias fotografías y vídeos junto a Presley para recordar la relación que mantuvieron y, sobre todo, la amistad que, según sus palabras, permaneció entre ambos después de su ruptura.

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"Es difícil expresar con palabras lo que significa perder a alguien que fue una parte tan significativa de mi vida durante tantos años. A través de cada capítulo y cada versión de nuestra relación, la amistad siempre estuvo en el centro de ella", comienza la misiva.

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"Todos los que amaban a Presley y fueron amados por él saben que era una de las personas más amables, más abiertas, amorosas y valientes. Él amaba profundamente, tan puro, y era increíblemente romántico y considerado", continúa Wood, quien también ha querido pronunciarse acerca de las dificultades que atravesó el joven durante los últimos años de su vida.

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"Fue increíblemente resistente. Luchó con todas sus fuerzas por su vida y fue lo suficientemente valiente como para ser abierto sobre esa pelea. Más que nada, quería usar su historia para ayudar a otras personas, y lo hizo", afirma.

Una lucha de la que el propio Presley había hablado públicamente en numerosas ocasiones. El hijo de Cindy Crawford había compartido en redes sociales sus problemas relacionados con la salud mental y el consumo de drogas y había intentado utilizar su propia experiencia para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

En 2025 llegó a poner en marcha en Instagram una serie denominada 'Mental Health Mondays', con la que pretendía hablar de salud mental desde su propia experiencia.

Para concluir, la modelo señala: "Me siento tan afortunada de haber compartido tantos años de amistad, tantos recuerdos y tanto amor con él. Siempre tendrá un lugar tan especial en mi corazón, y todos lo extrañaremos por siempre".

Su relación

Presley Gerber y Lexi Wood hicieron pública su relación en 2022. El hijo de Cindy Crawford compartió entonces una publicación en Instagram en la que aparecía junto a la modelo y acompañó las imágenes con un mensaje.

La pareja llegó a aparecer públicamente junto a Crawford y Gerber pocos días después de hacer oficial su relación, durante un evento celebrado en Malibú. También acudieron juntos a la fiesta de Halloween de Casamigos organizada por los padres de Presley.

Sin embargo, aquella relación sentimental duró poco. En diciembre de ese mismo año trascendió que habían decidido separarse. Después de la ruptura, Presley eliminó la publicación en la que había hecho oficial su noviazgo y Wood modificó la suya.

La muerte de Presley Gerber

Las circunstancias exactas de su fallecimiento todavía no han sido confirmadas oficialmente. El forense del condado de Los Ángeles realizó la autopsia, pero la causa oficial de la muerte permanece pendiente de los resultados de pruebas adicionales.

Las autoridades de Santa Mónica investigan el caso y la principal hipótesis sería una "sobredosis fatal" y un paro cardiaco.

Según los detalles difundidos hasta ahora, los servicios de emergencia acudieron al centro de rehabilitación de Santa Mónica el pasado 20 de septiembre tras recibir un aviso relacionado con una posible sobredosis. Presley tenía entonces 27 años. La investigación continúa.

En los meses previos a su muerte, Presley había continuado hablando abiertamente de sus problemas. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales explicó incluso que se había sometido en México a un tratamiento con ibogaína, una droga psicodélica utilizada en algunos tratamientos experimentales relacionados con las adicciones y que está prohibida para ese uso en Estados Unidos.

En aquella publicación aseveraba que estaba "aterrado" por el tratamiento.