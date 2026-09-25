La Guardia Civil interviene más de 200 animales, entre ellos una iguana en grave peligro de extinción

Detienen a 14 personas por comercializar perros con amputaciones ilegales de orejas y rabo en toda España

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por el tráfico de reptiles en Valencia,que comercializaban de forma ilícita. En la operación los agentes han intervenido más de 200 animales, muchos especies protegidas, que vendían por toda España y Europ. El grupo, que funcionaba como una empresa ya había comenzado a criar ejemplares de forma clandestina.

Los agentes han realizado dos registros en las localidades de Jérica y Sot de Ferrer (Castellón), donde han intervenidos 209 reptiles, de los cuales 110 se encontraban bajo protección por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Entre ellos, destaca una iguana endémica de las islas Fiyi en grave peligro de extinción.

En los registros, también se han encontrado incubadoras, recipientes de transporte y diversos terrarios, indicadores de la actividad que se estaba desarrollando.

La Guardia Civil, además, se ha incautado cuatro pistolas sin licencia, casi 200 cartuchos de munición de arma corta, un rifle de aire comprimido, una táser, una defensa extensible, multitud de dispositivos electrónicos y abundante documentación.

Utilizaban uno de estos domicilios como la sede social de una empresa dedicada al envío de animales, de forma aparentemente legal, pero con esta cobertura comercializaban de forma ilícita con reptiles protegidos por el Convenio Cites.

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La empresa se traía animales desde América, África y Asia

Los detenidos, a través de contactos en diversos países de América, África y Asia traían especímenes extraídos directamente de su entorno. También criaban ejemplares de forma clandestina sin dar cuenta a la autoridad administrativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los ejemplares eran trasladados a varias ferias europeas donde la venta ilícita se compatibiliza dentro del mercado legal aprovechando el limbo jurídico que existe en lo referido a documentación que certifica el origen de estos animales. Los agentes están analizando todo el material intervenido para determinar el alcance global de su actividad.

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En la operación del Seprona de Valencia y Castellón, han sido detenidas tres personas: dos hombres de 48 y 51 años y una mujer de 37 años. Se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la fauna, contrabando, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.