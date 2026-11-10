Carlos Plá Valencia, 10 NOV 2026 - 05:30h.

El Bando Fallero también establecerá nuevas restricciones horarias para el uso de pirotecnia recreativa por parte de los particulares para facilitar el descanso vecinal

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El bienestar animal constituye uno de los ejes fundamentales de las medidas previstas para las Fallas de 2027 y que se han concretado en la segunda reunión de trabajo del Bando Fallero. Para minimizar las consecuencias físicas y mentales que sufren las mascotas por el lanzamiento de petardos, se han establecido cinco zonas libres de petardos en cinco grandes parques y espacios verdes de la ciudad: el Parque de Benimar; el Espai Verd de Nazaret; Parque del Oeste; Parque de Orriols; y Parque de Benicalap.

Todos estos espacios estarán debidamente señalizados para informar a la ciudadanía de esta medida y facilitar su cumplimiento durante las fiestas.

En esta reunión del Bando Fallero se han materializado otros aspectos de la normativa que regulará el desarrollo de las fiestas del próximo ejercicio, destinadas a compatibilizar la celebración de las Fallas con el descanso vecinal y ordenar la ocupación del espacio público durante las fiestas, atendiendo a las necesidades de las comisiones falleras y del conjunto de la ciudadanía.

Restricciones horarias a la pirotecnia recreativa

Otro de los aspectos destacados será la regulación del uso de determinados productos de pirotecnia recreativa por particulares. En concreto, se establece una restricción horaria para el uso de truenos detonantes, fuentes o combinaciones de categoría F2 o F3 que puedan emplearse como cohetes borrachos, así como carretillas de categoría T1.

Esta limitación se aplicará en los siguientes periodos:

Del 7 al 12 de marzo: entre las 22:00 y las 7:30 horas del día siguiente.

Del 13 al 19 de marzo: entre las 2:00 y las 7:30 horas del día siguiente.

El 20 de marzo: a partir de las 00:00 horas, salvo que su utilización resulte necesaria para la celebración de la Cremà.

Con esta regulación se pretende favorecer la convivencia y el descanso, especialmente durante las horas nocturnas, sin renunciar al carácter pirotécnico que forma parte esencial de la identidad de las Fallas.

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Calendario actividades falleras

La reunión también ha permitido avanzar en la planificación de las principales fechas y actividades de las Fallas de 2027.

Entre las fechas destacadas, el 28 de febrero se celebrará la Crida a les Falles, mientras que la instalación de las carpas se realizará, con carácter general, entre los días 11 y 19 de marzo.

Como medida excepcional, las comisiones falleras tendrán el día 7 de marzo para celebrar la tradicional comida o paella en la vía pública, siempre dentro de su demarcación. Esta actividad podrá desarrollarse entre las 10:00 y las 20:00 horas y no estará permitido el uso de ambientación musical.

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En cuanto al traslado y acopio de las piezas que componen los monumentos falleros en la vía pública, cuando puedan afectar a la circulación sin llegar a producir cortes de tráfico, se establecen dos calendarios: a partir del 6 de marzo para las fallas de Sección Especial y Primera A, y desde el 11 de marzo de 2027 para el resto de comisiones.