"Sí he hablado con mi madre", develaba el ya exconcursante de 'GH DÚO', que dejaba claro que "no han hablado nada del tema que tuvo con Miguel Frigenti" ni nada de lo que pasó con él y sus tensiones en plató, de lo que se estaba hablando en ese momento en el plató del debate. "Me alegro de que hayáis hablado", decía el propio Frigenti al enterarse de esto.

José María Almoguera aseguraba que "ya han empezado a solucionar sus problemas" y que tienen intención de quedar, aunque todavía no lo han hecho: "Me he centrado únicamente en mi hijo estos días. He intentado desfogarme un poco porque estaba un poquito desubicado, pero próximamente ya nos veremos, ya hemos quedado para comer un día de estos".