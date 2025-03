Con pantalla partida, en el vídeo vemos a dos Claudias: la del presente y la de hace unos meses cuando arrancó la edición. "Vamos a empezar con la primera: Eros y Bayan" y, acto seguido, no puede evitar ponerse las manos en la boca escondiendo una sonrisa. "Me parece que los dos tienen cara de super buena persona, sobre todo él, me produce como ternura. Si tengo que apostar porque va a caer alguien, va a ser ella. Pero si tengo que decir, creo que ninguno", señalaba. Entre gestos irónicos como sacudir la manos, asentir y caras de incredulidad, nos encontramos con la primera equivocación de la ex concursante de 'Supervivientes'.