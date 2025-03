Laura les contaba que "lleva siete días sin ir al baño" y, cuando ella lo intentaba en el mar, Joshua le animaba desde la orilla: "Tienes que hacer caca, eso es ley de vida. No llores". Mientras, ella no podía evitar las lágrimas ante su dolencia y después de evacuar un poco, aunque no lo suficiente: "Estoy peor ahora, me arde el culo, no puedo ni andar". Mientras recibía el animo de sus compañeros, aunque parece que no le servían de mucho: "Te tienes que mover porque así me afloja todo y lo vas partiendo en trozos".