La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado a las críticas de Manuel y Pelayo

Por su parte, el diseñador se ha mantenido firme: "No hagas demagogia barata"

La llamada de atención de Jorge Javier a los concursantes: "Estáis intentando falsear la realidad de esta aventura"

La tensión ha sido la protagonista en la palapa durante la gala de este jueves. Los supervivientes se han enfrentado en diferentes ocasiones a lo largo de la noche pero, sin duda, una de las discusiones más fuertes ha sido la que han mantenido en pleno directo Anita y Pelayo.

Jorge Javier Vázquez daba paso a un vídeo adelantando lo que se iba a ver en las imágenes: "Manuel y Pelayo, nada une más que tener un enemigo en común, y vosotros tenéis dos, Anita y Montoya". Y, en efecto, el vídeo mostraba cómo los dos supervivientes criticaban a los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'.

Entre todas las palabras que les dedicaban, había unas que le molestaban especialmente a Anita. Decían que "a la mínima", tiraban "por la profesión", haciendo referencia a momentos en los que ella, en teoría, atacaba a Álex por su trabajo, algo que no dudaba en desmentir al tomar la palabra en la palapa.

Anita estalla en la palapa

"De todo lo que han dicho, me quedo con lo de las profesiones. Yo he trabajado en un gimnasio, en la tele, en una guardería, en campamentos de verano con niños, he hecho voluntariados... Creo que todas las profesiones de España son dignas como para que se bromee con que me meto con las profesiones. Desde estar barriendo calles como a ser el rey de España, es todo digno", comenzaba.

Por su parte, Pelayo insistía y se mantenía en su postura: "No solo se metió con la profesión de Álex, si no que a mí también me llamó payaso en múltiples ocasiones, y es otra profesión muy honrada y muy digna, la gente del circo".

"Después de que me dijeras lo que me dijiste. Te vuelvo a repetir que yo contigo no tengo ningún problema, lo tienes tú por haberte dicho mal compañero", se defendía Anita. "Es que solo tiene dos tonos: o grita o llora", reaccinaba Pelayo ante la respuesta tajante que había recibido.

Pelayo: "No hagas demagogia barata"

"Igual que tú yo he limpiado suelos, he sido camarero, dependiente, he trabajado en un club, he tenido todas las profesiones antes de de dedicarme a lo que me dedico ahora, así que no hagas demagogia barata, porque ya nos conocemos todos", continuaba el diseñador muy firme.