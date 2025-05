Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 18:36h.

La hermana de Mario Casas ha comentado la idea de Álvaro Escassi de pedirle matrimonio y ha opinado sobre el consejo de Melyssa Pinto

Sheila Casas revela por qué la hija de Escassi, Anna Barrachina, no va a visitarle a Honduras

Álvaro Escassi ha confesado en 'Supervivientes' que le gustaría ser padre y casarse con Sheila Casas, su novia actual, que ha reaccionado a las declaraciones acerca de esa posible boda en declaraciones a 'GTres'. "Los dos somos muy intensos, tendrá que volver y estar bien, a gusto y disfrutar del verano, que eso es muy importante", ha comentado la hermana de Mario Casas, desvelando que su prioridad es vivir el futuro inmediato de su relación.

También ha aclarado que le parece "muy graciosa" la trama entre Escassi y Terelu Campos, que han alimentado la duda sobre si tuvieron una noche de pasión en el pasado: "Él dijo que le iba a dar un beso y yo quería que se lo diera, me he reído mucho... Si han tenido algo me parece fenomenal, a mí es una trama que me divertía mucho".

Sobre lo que también se ha pronunciado es sobre las palabras de la que podría ser su cuñada, Melyssa Pinto, la influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que ahora está siendo relacionada sentimentalmente con Mario Casas, que dijo que le recomendaría a Escassi ser fuerte y aguantar hasta la final.

"Yo lo veo en la final y es que creo que lo merece porque no se queja nunca, rezo porque llegue a la final y que gane, para mí es el ganador", ha sentenciado la que fuera colaboradora de 'TardeAR', que ya sueña con ver a Jorge Javier Vázquez levantando la mano de su novio en la final.