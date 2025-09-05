Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 02:02h.

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ya se ha estrenado en Telecinco. Comenzaba con una explicación de Jorge Javier Vázquez, que tenía que aclarar que los juegos habían tenido que ser suspendidos provisionalmente "por un problema existente entre una de las comunidades autóctonas y las autoridades locales".

La gala de estreno ha estado llena de momentazos pese a los imprevistos y la han estado siguiendo algunos rostros muy conocidos, que han querido compartir en redes sociales quiénes son sus favoritos al inicio del reality. Amor Romeira le ha expresado su apoyo a su amiga íntima, a la que llama siempre "hermana" por lo unidas que están: Gloria Camila, que en esta gala de estreno se ha enfrentado a Iván González por las distintas versiones que tienen acerca de lo que ocurrió entre ellos en el pasado.

Ruth Basauri, ex de Iván, también ha estado siguiendo el primer programa y ha confesado que es uno de sus realities favoritos y que esta edición le está pareciendo "una maravilla" por los concursantes que participan en ella. "Ya tengo mis favoritos", ha anunciado la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que solo ha revelado a una de esas favoritas: la también influencer Adara Molinero.

Omar Sánchez ha confesado que tiene "el corazón dividido" entre dos concursantes porque son los dos grandes amigos suyos: Alejandro Albalá y Gloria Camila, que espera que disfruten al máximo de "esta maravillosa aventura" en la que contarán con su apoyo incondicional. Otro exconcursante, Cristian ATM, ha confesado que le hubiera gustado participar en esta edición y que su apoyo se divide entre Gloria Camila, Alejandro Albalá, Iván González y Noel Bayarri, al que conoció durante el trono de María Hernández.

"Pero si tengo que ser honesto y decantarme por uno, aún doliéndome en el corazón porque quiero mucho a mi Iván y a mi Glori, Noel es mi pana, hemos vivido mil historias y lo quiero mucho", ha asegurado el que fuera pretendiente de María Hernández en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.