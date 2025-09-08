Laura Ceballo 08 SEP 2025 - 20:24h.

Los seguidores del programa le han dedicado palabras de cariño y admiración en redes sociales

Así han sido los saltos del helicóptero de 'Supervivientes All Stars 2025': de la inesperada confesión de Noel Bayarri al pánico de Adara Molinero y Fani Carbajo

El pasado domingo, durante la emisión de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', todos los concursantes de la edición se enfrentaron a una de las mayores tradiciones del reality: el salto desde el helicóptero. Cuando le llegó el turno a Iván González, este protagonizó un emotivo momento. Y es que el superviviente no dudó en dedicar su salto a José Luis Losa, quien fue su compañero en 'Supervivientes 2017'.

Momentos antes de lanzarse al mar, le rindió este especial homenaje: "Le mando un beso a mi madre, a toda mi familia, a mi novia, cariño, te amo, que ya sabe que juntos somos imparables, el mejor equipo. Pero el salto se lo quiero dedicar a una persona que para mí es súper especial. Fue mi salvador. Fue un superviviente de los mejores que ha pasado por el programa, sería su sueño estar aquí, José Luis. Sube el helicóptero a lo más alto, porque esto va por él".

"Fue un grandísimo concursante, el mejor"

Tras sus palabras, los seguidores del programa se sumaron al reconocimiento al superviviente a través de redes sociales. José Luis Losa nos dejó en 2022, con tan solo 47 años, pero nunca ha sido olvidado por la audiencia, que siempre le ha recordado como "uno de los mejores supervivientes de la historia".

Y es que su paso por el programa no dejó a nadie indiferente. José Luis no solo se convirtió en el ganador de la edición. El chef conquistó el corazón de los seguidores de 'Supervivientes' con su sencillez y su nobleza, algo que perdura con el paso de los años: "Para mí fue el mejor superviviente de todas las ediciones, en el primer 'All Stars' me acordé de él, porque él debería estar ahí, y este año también pensé en él, siempre he visto 'Supervivientes' me he acordado de José Luis, un grande".

Y es que, si en algo coinciden todos los espectadores, es que José Luis fue justo merecedor de su victoria en 'Supervivientes 2017': "José Luis fue un grandísimo concursante, para mí el mejor, y junto a Iván hacía el tándem perfecto".

Un sinfín de mensajes en las redes sociales que reconocían una vez más lo especial que fue José Luis en su edición. Un superviviente nato, que se ganó a pulso convertirse en ganador y que, además, se llevó consigo para siempre el cariño de los seguidores del programa.