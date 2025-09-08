Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 19:40h.

Tom Brusse, exnovio de Melyssa Pinto y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha arremetido contra Gloria Camila

Amor Romeira asegura que "Gloria Camila rechazó a Alejandro Albalá": "La ha nominado por despecho"

En las redes sociales de 'Supervivientes All Stars', el equipo ha publicado un vídeo grabado justo antes de que comenzase la aventura con varios concursantes revelando cuáles son sus propósitos para este retorno a los Cayos Cochinos. Una de esas concursantes, que está nominada esta primera semana junto a Kike Calleja, Noel Bayarri y Fani Carbajo, es Gloria Camila Ortega, que habló de los retos que se ha marcado para esta aventura.

"En esta segunda oportunidad en 'Supervivientes All Stars' quiero demostrar mi evolución, quiero llegar a ser líder", asegura la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado en este vídeo que ha llegado a Tom Brusse, exconcursante de 'Supervivientes 2021' que se hizo conocido por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y, especialmente, por su historia con Melyssa Pinto en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'.

"Qué pereza la Gloria", ha escrito Tom Brusse en la zona de comentarios de la publicación, desatando críticas por parte de varios seguidores del formato, que han comentado que tiene "envidia" por ver a la amiga de Amor Romeira en esta edición de segundas oportunidades, en la que no está él concursando. No obstante, también hay quien le ha aplaudido y le ha dicho que espera verlo en la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'.