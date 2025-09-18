Los colaboradores recuerdan las peleas más épicas de 'Supervivientes': "En 2011 Sonia Monroy me encantó"

Rocío Belén Paleari 18 SEP 2025 - 14:00h.

¿Cuál es la pelea más fuerte que recuerdan de todas las ediciones de 'SV'? Makoke, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto hacen un repaso nostálgico por los momentos más tensos del reality

Además, los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

Compartir







El hambre, la falta de sueño y las condiciones extremas en las playas de Honduras han sido, desde siempre, el caldo de cultivo perfecto para que salten las chispas entre los supervivientes. La convivencia forzada, los retos por la comida y la presión psicológica del reality han dado lugar a algunos de los momentos más tensos y explosivos de la televisión española. Makoke, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto repasan los conflictos más épicos de la historia de 'Supervivientes', desde aquellas peleas legendarias que marcaron ediciones enteras hasta su particular análisis de lo que está ofreciendo la actual temporada 'All Stars'. ¡Dale play al vídeo para rememorar los momentazos!

Makoke: entre peleas propias y memoria selectiva

La colaboradora ha aprovechado para hacer una reflexión personal sobre su propia experiencia en el reality. Con sinceridad, Makoke ha reconocido que su paso por Honduras no estuvo exento de momentos tensos: "Tuve peleas sonoras", admite sin tapujos cuando recuerda su participación.

Sin embargo, ha revelado cuál es su secreto para sobrellevar tanto las adversidades del programa como de la vida en general. "La verdad es que tengo una memoria selectiva", cuenta. Para ella, esta capacidad de filtrar los recuerdos no es un defecto, sino todo lo contrario: "Es una bendición acordarme de lo bueno". ¡Dale play para descubrir la pelea que, con esfuerzo, recuerda Makoke!

Por su parte, Miguel Frigenti, tiene claro cuál ha sido para él una de las ediciones más memorables en la historia del programa. "En 2011 Sonia Monroy se peleó con toda su isla, me encantó", rememora Frigenti.

No obstante, su análisis de la actual temporada 'All Stars' no puede ocultar cierta decepción. No ha dudado en señalar que una de las concursantes que más esperanza depositaba en ella no está cumpliendo sus expectativas: "Sonia en la 'All Stars' me está decepcionando porque la veo completamente desinflada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El análisis más crítico sobre el desarrollo de esta edición especial ha llegado de la mano de Alejandro Nieto, que recuerda una de las peleas más épicas del programa: "Hasta el momento en esta edición no he visto una pelea tan fuerte como las que he nombrado", sentencia Nieto... ¡Dale play al vídeo para descubrir de qué enfrentamiento habla!

Las primeras estrategias de 'Supervivientes All Stars', bajo la lupa de los colaboradores de 'Tierra de nadie'

Eso sí, el ojo no está solo puesto en el pasado. Los colaboradores también posan una mirada muy atenta sobre el minuto a minuto de esta temporada de 'Supervivientes All Stars'. Si bien el reality todavía se encuentra en sus comienzos... los espectadores están atentos a las estrategias que pueden surgir. ¡Y los colaboradores también! Algunos identifican a los concursantes que han puesto el pie en el acelerador y otros consideran que todavía es pronto para hablar de grandes alianzas. ¡Dale play al vídeo y descubre el análisis completo!