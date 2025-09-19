Rocío Belén Paleari 19 SEP 2025 - 15:03h.

Anita Williams, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto han compartido su visión crítica sobre aquellas parejas, amistades y alianzas que consideran antinaturales en los Cayos Cochinos

Además, los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' sigue sumando capítulos de tensión, giros inesperados y vínculos que no dejan indiferente a nadie. Tras semanas marcadas por discusiones y nominaciones al límite, algunos lazos entre concursantes están levantando más sospechas que apoyos.

En una entrevista exclusiva, los colaboradores Anita Williams, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto analizaron las relaciones que, en su opinión, resultan menos creíbles dentro de la convivencia. Y no se mordieron la lengua. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Miri y Alejandro Albalá: ¿Fluidez o estancamiento?

Anita Williams fue la primera en señalar la cercanía entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Para ella, la conexión entre ambos concursantes no acaba de fluir de manera natural: “La relación de Miri y Albalá se me está haciendo un poco bola”, comentó con sinceridad. La colaboradora no ha ocultado sus reticencias hacia esta pareja, que parece haber surgido de forma natural dentro del programa pero que, según su percepción, no termina de encajar del todo en el desarrollo habitual de estas dinámicas románticas en 'Supervivientes', sugiriendo que más que afinidad espontánea, lo que une a los dos podría ser una estrategia compartida para mantenerse fuertes en la competición. ¡Dale play al vídeo para descubrir todo sobre las alianzas de 'SV'!

En la cuerda floja: ¿Estrategia o amistad?

Las declaraciones de los colaboradores llegan en un momento especialmente delicado de la edición. Las recientes nominaciones han colocado a varios pesos pesados frente a la cuerda floja y las discusiones entre concursantes han marcado un punto de no retorno en la convivencia. En este escenario, las amistades y alianzas juegan un papel decisivo para garantizar la permanencia.

Por su parte, Miguel Frigenti ha sido igual de contundente al señalar una alianza estratégica que considera problemática: "La alianza entre Tony Spina y Adara no me gusta nada". El colaborador ha ido más allá en su análisis, añadiendo una crítica directa hacia la actitud de uno de los protagonistas: "Veo que está siendo el palmero de Adara".

Alejandro Nieto también identificó las alianzas que considera más problemáticas al momento en esta edición de 'Supervivientes All Stars'... ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones!

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan el peor error que puede cometer un concursante

Pero... las estrategias fallidas también son una realidad. Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Anita Williams y Borja González desvelan cuál es el peor error que un concursante puede cometer. Con las tensiones que ya se dejan ver en Honduras, los colaboradores aportan una perspectiva valiosa sobre las dinámicas del concurso. ¡Dale play y descubre los peores errores que puede cometer un concursante!