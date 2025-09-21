Los colaboradores de 'SV' reflexionan sobre la lección más valiosa del reality: "Si se quiere, se puede"

Rocío Belén Paleari 21 SEP 2025 - 16:00h.

Alejandro Nieto, Makoke y Anita Williams comparten en una entrevista exclusiva cómo la experiencia en Honduras transformó su perspectiva vital

Además, los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' analizan las alianzas más polémicas: "Está siendo el palmero de Adara"

Los realities no solo ponen a prueba la resistencia física y la capacidad de convivencia, también dejan huella en lo más profundo de quienes se atreven a vivir la experiencia. Eso lo saben bien tres rostros conocidos de 'Supervivientes': Alejandro Nieto, Makoke y Anita Williams, que conversaron en exclusiva con esta sobre las lecciones que les dejó el concurso.

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars', han abierto su corazón y nos compartieron grandes reflexiones sobre los aprendizajes más profundos que les ha dejado su paso por el reality más extremo de la televisión española. ¡Dale play al vídeo y descubre el mayor aprendizaje de 'SV'!

Alejandro Nieto: una vida maravillosa

Alejandro Nieto tiene claro que su paso por Honduras cambió su forma de ver la vida. El colaborador, que se proclamó ganador de 'Supervivientes 2022' y volvió a la aventura en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', asegura que la experiencia lo ayudó a valorar lo que tiene.

“Lo que valoras es que tenemos una vida maravillosa de la que no nos podemos quejar”, se sincera. En un tono más desenfadado, también recuerda con humor lo que significa recuperar la comodidad del día a día: “El simple hecho de que llamar por teléfono y que me traigan un helado es la gloria”, asegura, quien ha vivido en primera persona las privaciones más extremas en los Cayos Cochinos.

Makoke, que participó en 'Supervivientes 2025', resume su aprendizaje con una frase que podría ser un lema de vida: “Si se quiere, se puede”. Para la colaboradora, la aventura extrema fue un reto personal en el que puso a prueba su fortaleza, descubriendo que, con determinación, es posible superar cualquier obstáculo. Makoke ha aprendido que los límites muchas veces están únicamente en nuestra mente, y que enfrentarse a situaciones extremas puede revelar una fortaleza interior que desconocíamos.

Anita Williams, por su parte, que también vivió la experiencia en 'Supervivientes 2025', pone el foco en la importancia de lo pequeño. La reflexión de la colaboradora apunta en la misma dirección que sus compañeros al hablar de "darle valor a las pequeñas cosas del día a día". ¡Dale play al v�ídeo para descubrir todos los aprendizajes!

