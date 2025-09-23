Laura Ceballo 23 SEP 2025 - 20:28h.

Los supervivientes se han abierto acerca de la relación con sus compañeros

Elena Rodríguez se emociona al ver un objeto muy especial de su pareja en su maleta de 'Supervivientes All Stars 2025': "Me lo regaló Pedro"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' han hecho frente a la pregunta de un nuevo pergamino: ¿Con quién se están llevando mejor de lo que esperaban? Todos ellos ha respondido sincerándose y desvelando lo que opinaban de sus compañeros antes de comenzar la aventura.

La primera en hacerlo ha sido Jessica Bueno: "Con Gloria. Me he llevado súper bien con ella desde el primer momento, no sé por qué. La verdad es que me parece una chica súper dulce, hay que conocerla. Hemos congeniado muy bien las dos, nos hemos apoyado muchísimo la una en la otra y creo que vamos a hacer un buen tándem", aseguraba.

Por su parte, Adara Molinero tiene claro que su sorpresa ha sido Fani Carbajo: "He conectado mejor de lo que esperaba porque, la verdad, nos matábamos todo el día. Pensé que nunca íbamos a tener ni siquiera una relación mínima y se ha convertido en uno de mis apoyos sorprendentemente. Así que, muy agradecida".

Gloria Camila, en cambio, no ha dudado en quedarse con la segunda expulsada de la edición: "Con Elena, para mi sorpresa, porque no la conocía, pero la veo una tía con carácter. Y me ha sorprendido para bien y me da paz estar con ella".

El siguiente en sincerarse ha sido Tony Spina, que ha coincidido con su amiga Adara: "He conectado mejor de lo que me esperaba con Fani. La verdad que yo pensaba que podía tener disputas con ella, que me iba a llevar mal. De hecho, los primeros días ha sido así asá. Y ahora la verdad que me llevo bastante bien con ella".

Rubén Torres se ha mostrado encantado con todos sus compañeros, pero ha terminado decantándose por el novio de Marta Peñate: "Tengo que decir que en general he conectado bastante con todos, pero te diría que con Tony, quizá. Porque sé que es una persona muy activa y un poco follonera, pero es verdad que he conectado bastante con él y puedo ver más allá de lo que es simplemente en la discusión y en la playa. Le veo cómo es por dentro y le veo muy buen tío".

Adara Molinero y Fani Carbajo, complicidad mutua

Y, de la misma manera que Adara la elegía a ella, Fani Carbajo se quedaba con la hija de Elena: "Con Adara. Tenemos muchísimas cosas en común, me aconseja muy bien, me río muchísimo con ella, domimos juntas, nos despertamos juntas...".

Por último, Carlos Alba no ha dudado en destacar su relación con tres de sus compañeros: "Con Álex me llevo súper bien, pero con Iván me estoy llevando súper, súper bien y con Gloria. La verdad que no me lo esperaba, porque no conocía a ninguno, pero con Iván y con Gloria, top".