Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars

Elena Rodríguez se emociona al ver un objeto muy especial de su pareja en su maleta de 'Supervivientes All Stars 2025': "Me lo regaló Pedro"

Elena Rodríguez se emociona al ver un objeto muy especial de su pareja en su maleta de 'Supervivientes All Stars 2025': "Me lo regaló Pedro"
Elena Rodríguez se reencuentra con su maletaTelecinco.es
Compartir

El pasado jueves, Elena Rodríguez se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025' tras vivir un ajustadísimo duelo junto a su hija, Adara Molinero. Tras despedirse de sus compañeros y afrontar la realidad de volver a España, la concursante se ha reencontrado con su preciada maleta en su llegada al hotel: "¡Qué ganas tenía, por favor!", ha dicho nada más verla sobre la cama.

"Tenía muchísimas ganas de poder ponerme ropa limpia"; ha continuado. Pero, si hay algo que le ha encantado al abrir su enorme maleta, eso ha sido sin duda el olor tan especial que desprendían sus pertenencias: "Es el olor a casa".

PUEDE INTERESARTE
Un ajustadísimo duelo entre Adara Molinero y Elena Rodríguez marca la segunda expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025': así han vivido su separación madre e hija
Un ajustadísimo duelo entre Adara Molinero y Elena Rodríguez marca la segunda expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025': así han vivido su separación madre e hija

Una maleta que, por cierto, a pesar de su tamaño, venía completa: "Qué ganas tenía de volver a ver todo lo que tenía aquí, todo lo que me había traído". Pero, entre todas las prendas, ha encontrado una que le ha hecho especial ilusión: "Este pañuelo, que es de Pedro. Me lo regaló Pedro y huele a él. Me encanta además", ha comentado emocionada mientras lo olía.

PUEDE INTERESARTE

Elena Rodríguez vuelve a España

Y es que, aunque le habría gustado continuar en la aventura, Elena no ha dudado en mostrarse positiva al reencontrarse con todas sus cosas: "Pues nada, ya estoy fuera, así que me voy a vestir, me voy a poner esto mismo y nos vemos en España".

Temas