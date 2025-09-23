Laura Ceballo 23 SEP 2025 - 19:01h.

La superviviente se ha reencontrado con todas sus pertenencias tras ser expulsada

Elena Rodríguez se rompe por completo en 'Supervivientes All Stars' al escuchar a su hija Adara Molinero hablar de los problemas económicos que vivieron: "Fue muy duro"

El pasado jueves, Elena Rodríguez se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025' tras vivir un ajustadísimo duelo junto a su hija, Adara Molinero. Tras despedirse de sus compañeros y afrontar la realidad de volver a España, la concursante se ha reencontrado con su preciada maleta en su llegada al hotel: "¡Qué ganas tenía, por favor!", ha dicho nada más verla sobre la cama.

"Tenía muchísimas ganas de poder ponerme ropa limpia"; ha continuado. Pero, si hay algo que le ha encantado al abrir su enorme maleta, eso ha sido sin duda el olor tan especial que desprendían sus pertenencias: "Es el olor a casa".

Una maleta que, por cierto, a pesar de su tamaño, venía completa: "Qué ganas tenía de volver a ver todo lo que tenía aquí, todo lo que me había traído". Pero, entre todas las prendas, ha encontrado una que le ha hecho especial ilusión: "Este pañuelo, que es de Pedro. Me lo regaló Pedro y huele a él. Me encanta además", ha comentado emocionada mientras lo olía.

Elena Rodríguez vuelve a España

Y es que, aunque le habría gustado continuar en la aventura, Elena no ha dudado en mostrarse positiva al reencontrarse con todas sus cosas: "Pues nada, ya estoy fuera, así que me voy a vestir, me voy a poner esto mismo y nos vemos en España".