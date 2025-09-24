Laura Ceballo 24 SEP 2025 - 01:50h.

El bombero ha optado por relajar el ambiente con un improvisado detalle: ¡dale al play para descubrirlo!

Miri Pérez-Cabrero se abre como nunca y confiesa su ilusión con Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Nunca me había pasado"

Este martes, la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' ha traído consigo un sinfín de enfrentamientos. Los días pasan en Honduras y, con ellos, las tensiones van creciendo. Tanto, que los concursantes han protagonizado continuas discusiones en pleno directo.

Una de las principales causas de estos choques ha sido la pizza que comieron como recompensa el pasado domingo en 'Conexión Honduras'. El hecho de que Sonia Monroy fuera la última elegida por sus compañeros para disfrutarla ha traído cola. Y es que, Tony Spina y Fani Carbajo le reprochan a Miri-Pérez Cabrero que no pensara en su amiga en aquel momento.

Recordemos que la influencer optó por pasarle la pizza a Adara, a quien quiso compensar por lo mal que lo pasó cuando activó el protocolo de abandono. Este martes, mientras hablaban del tema con Jorge Javier Vázquez, Rubén Torres terminaba protagonizado un improvisado e inesperado gesto.

La desesperación de Tony Spina

El novio de Marta Peñate trataba de intervenir, pero Miri continuaba hablando para argumentar su actitud. Mientras, Tony comenzaba a perder la paciencia y suplicaba una y otra vez que le dejaran hablar: "¿Has terminado ya de hablar? Es que lleva tres cuartos de hora hablando. Deja hablar a los demás también".

Pero todo quedaba en intentos, ya que Miri no parecía estar dispuesta a quedarse callada: "Cuando queráis. ¿Puedo, por favor? ¡Déjame hablar, por favor!", insistía Tony. Y, finalmente, conseguía pronunciarse.

