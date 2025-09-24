Elena Rodríguez, sin filtros, tras regresar de Honduras: "Seguramente haga el amor"

Rocío Belén Paleari 24 SEP 2025 - 10:26h.

La concursante nos cuenta en exclusiva como vive su regreso y realiza un balance de su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'

La emisión de 'Tierra de Nadie' de anoche fue un verdadero cóctel de emociones: Gloria Camila fue salvada entre ovaciones del público y Adara Molinero, Jessica Bueno y Fani Carbajo quedaron nominadas. Pero además pudimos ver por primera vez tras su salida del reality a Elena Rodríguez, la segunda expulsada de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025'.

El fin de su participación en el concurso de supervivencia llegó tras un ajustado enfrentamiento con Adara, en el que madre e hija tuvieron que competir por continuar en el certamen. Elena fue eliminada del reality, y protagonizó, sin dudas, uno de los momentos más duros de esta edición de 'Supervivientes All Stars'.

Nos hemos colado en el plató para captar las primeras reacciones de Elena tras su regreso y hemos conseguido las primeras palabras de la concursante no bien finalizó la emisión del programa. Elena se mostró contenta de estar nuevamente en Madrid, nos contó lo que más le preocupa de Adara y realizó un breve balance sobre esta experiencia extrema. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Del amor a la estrategia

No pudimos evitar preguntarle sobre lo primero que haría al abandonar el plató y la concursante respondió muy animada y reveló sus intenciones: "Seguramente haga el amor". Una declaración que arrancó sonrisas y que demuestra que, a pesar de las dificultades vividas en los Cayos Cochinos, su optimismo se encuentra intacto.

Su regreso se produce en un momento delicado para Adara, quien continúa en el concurso pero ha mostrado signos de agotamiento emocional tras la separación de su madre. Sin embargo, Elena aseguró sentirse muy bien al estar de vuelta y, en su balance, fue contundente: "Tienes que ser una estratega en la vida". Una reflexión que muestra cómo el reality le ha servido para replantearse aspectos fundamentales de su forma de afrontar los retos.

La experiencia en Honduras ha dejado huella en Elena, quien destacó cuál ha sido el mayor aprendizaje que se lleva de esta aventura: "Que la vida está hecha para amar". Una reflexión profunda que muestra cómo la convivencia en condiciones extremas y la separación de su hija le han hecho valorar aspectos esenciales de la existencia.

La aventura de Elena en 'Supervivientes All Stars' ha sido intensa pero breve. Su paso por el programa ha estado marcado por la emotividad de competir junto a su hija y la dureza de enfrentarse a ella en el duelo que determinó su expulsión.

Elena Rodríguez cierra así su participación en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí misma y con importantes reflexiones sobre la vida, el amor y la necesidad de ser estratega en cada paso que damos. ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones completas!