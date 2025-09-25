María, amiga de Adara, defiende su concurso en 'Supervivientes All Stars’: "Está actuando con el corazón"

Rocío Belén Paleari 25 SEP 2025 - 14:49h.

Así fue defendida la concursante en el plató del reality por su íntima amiga. ¡Dale play al vídeo!

Elena Rodríguez, en shock al descubrir la última decisión de su hija, Adara Molinero, en 'Supervivientes All Stars': "Es muy doloroso"

'Supervivientes All Stars' está más encendido que nunca. Tras la última gala, Gloria Camila consiguió el apoyo del público y se convirtió en la concursante salvada. Esto deja a Adara Molinero en la cuerda floja junto a Jessica Bueno y Fani Carbajo, en una de las nominaciones más tensas de lo que va de esta edición.

La relación entre Adara y sus seguidores siempre ha sido intensa, y en esta edición no está siendo diferente. Su paso por 'All Stars' está marcado tanto por momentos de vulnerabilidad como por enfrentamientos que ya han dado que hablar dentro y fuera del reality. Ahora, con la nominación en juego, el apoyo del público será determinante para definir su futuro en la aventura.

En medio de la expectación, nos hemos colado en el plató para hablar en exclusiva con María, amiga íntima de Adara y su defensora en directo. Con la emoción a flor de piel, María no dudó en explicar por qué cree que la concursante merece continuar en la aventura. "Adara está actuando con el corazón", nos aseguró, convencida de que su amiga todavía tiene mucho que mostrar en el concurso.

La joven subrayó que el paso de Adara por Honduras está siendo un auténtico viaje personal: "Está superando todos sus miedos". Pero, eso no es lo único que nos contó: además de defender su concurso, María abrió su corazón y nos habló de la parte más personal: cuánto la echa de menos y lo que le diría si pudiera tenerla delante. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!

Alexia Rivas, contundente sobre Miri y Adara: "Pese a lo mal que se ha portado Adara..."

En el reality más extremo de toda la televisión española las sorpresas nunca faltan, y esta vez la protagonista ha sido Miri Pérez-Cabrero. Luego de la victoria de Playa Caos en la prueba de recompensa, los concursantes tuvieron acceso a una pizza que debían compartir. Sin embargo, el programa presentó un giro totalmente inesperado con un segundo juego, en el que Rubén Torres se impuso por apenas unos segundos frente a Miri.

Rubén tuvo la libertad de decidir si disfrutar en solitario de la pizza o compartirla, y finalmente optó por abrir el turno al resto. La siguiente en cortar fue Miri, que, lejos de reservar la porción para sí misma, decidió sorprender eligiendo a Adara Molinero.

El gesto no solo fue sorpresivo, sino que también llamó la atención de todos: Adara, la hija de Elena Rodríguez, había sufrido un fuerte bajón anímico. Nos colamos en el plató de 'El tiempo justo' y le pedimos a los colaboradores del programa que hagan su análisis de esta situación.

Belén Rodríguez cree que la exaspirante de MasterChef actuó por interés, mientras que Alexia Rivas defiende que fue un gesto sincero debido al bajón de Adara, ¡dale play al vídeo!