¿"Adarismo" o "Mirismo"? Los fans que más se entregan a sus concursantes favoritas, según los colaboradores

Rocío Belén Paleari 26 SEP 2025 - 12:56h.

Alejandro Nieto, Miguel Frigenti y Anita Williams debaten sobre el respaldo de la audiencia hacia los supervivientes

Los concursantes que están "escondidos" y tienen potencial, según los colaboradores

Compartir







La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se ha vivido intensamente en las últimas jornadas. Tras la expulsión definitiva de Fani Carbajo, que se convirtió en la tercera concursante en abandonar la aventura, el panorama en las playas de Armonía y Caos continúa evolucionando.

Las tensiones en Honduras no dejan indiferente a nadie y, sobre todo, quienes siguen de cerca el minuto a minuto del reality son los colaboradores que han analizado en profundidad la situación actual de 'Supervivientes All Stars 2025', centrándose en determinar qué concursantes están recibiendo mayor respaldo por parte del público. Hablamos con ellos en los pasillos de Telecinco: Alejandro Nieto, Miguel Frigenti y Anita Williams han ofrecido sus perspectivas sobre el sentir de la audiencia hacia los participantes que continúan en Honduras. ¡Dale play al vídeo para escuchar todo el análisis!

La concursante con más fans

La opinión más contundente ha llegado de manos de Anita Williams, quien ha señalado directamente a una concursante, aunque con matices: "La que más apoyo está teniendo es Miri, pero no me está gustando mucho su comportamiento". Esta declaración resulta especialmente relevante considerando que Miri ha protagonizado recientemente un enfrentamiento con Tony tras acusarla de estar siempre tumbada, lo que ha generado que la concursante explote públicamente.

En cambio, Miguel Frigenti ha mostrado su convicción sobre uno de los nombres que considera con mayor fidelidad del público: "Creo que Adara tiene un público muy fiel". Adara Molinero, también conocida como la reina de los realities, cuenta con un público muy fiel que lleva años siguiendo sus movimientos y eso para el colaborador no pasa desapercibido.

Por su parte, Alejandro Nieto ha elegido a más de un concusante, entre ellos a una revelación de esta edición: "Creo que los que más apoyo están teniendo son..." ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los colaboradores de 'All Stars' sobre Iván González y Gloria Camila: "Veo que se gustan"

La reconciliación entre Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars 2025' ha sido uno de los momentos más esperados y comentados de esta segunda edición. Tras las tensiones y enfrentamientos continuos en los Cayos Cochinos, los dos concursantes parecen haber encontrado por fin el camino hacia una convivencia más armoniosa. ¿Amor o amistad? ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis de los colaboradores!