Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' confiesan cuáles son sus primeros y últimos pensamientos del día: "Es lo más importante"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' se sinceranTelecinco.es
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' han hecho frente a la pregunta de un nuevo pergamino: ¿Qué es lo primero que hacen al despertar y lo último antes de irse a dormir? Todos ellos han respondido sincerándose y contando a qué dedican los primeros y los últimos pensamientos cada día que pasan en Honduras.

La primera en hacerlo ha sido Jessica Bueno: "Lo primero que hago al despertar es mirar a mi alrededor un poco desubicada, pensar en mis hijos, en lo mucho que les echo de menos. Y lo último que hago al dormir es mirar las estrellas y decir 'he superado un día más'".

Por su parte, Iván González ha reconocido dedicarse a algo muy importante para la supervivencia en la playa: "Lo primero que hago nada más abrir los ojos es irme al fuego, ver que está todo bien, remodelarlo... Y cuando me voy a dormir, exactamente lo mismo, ya que para mí aquí es lo más importante".

Gloria Camila ha sido la siguiente: "Lo primero que hago cuando me despierto es ver qué tal está el día, si hay sol, si no va a llover. Y lo último antes de irme a dormir es rezar, dar las gracias por un día más".

El siguiente, Tony Spina, no ha podido evitar acordarse de su pareja, Marta Peñate: "Lo primero que hago tanto al despertarme como al dormir es que me veo con la cabeza con mi amor, con Marta, y con mi familia. Y ya acto seguido, el fuego". Y en esa misma línea ha respondido Adara Molinero: "Lo primero que hago al despertarme y lo último siempre es pensar en mi familia".

La Luna, la familia y un mantra

"Lo primero que hago al despertarme siempre es ver mi peluchito, olerle el hocico y leerme unas cuantas notitas de mis familiares, así ya empiezo el día con una sonrisa", ha confesado Rubén Torres. "Me peino un poquito, me pongo mi flor, y lo último que hago es intentar encontrar la Luna y conectar", ha comentado Miri Pérez-Cabrero.

Alejandro Albalá ha reconocido, de la misma manera que la mayoría de sus compañeros, que lo dedica a sus seres queridos: "Pensar en los míos, todos. Lo último que hago es lo mismo". Sonia Monroy se ha acordado de "sus cuatro ángeles": "Miro al cielo y pienso en mis padres y mis dos hermanos".

Por su parte, Noel Bayarri ha confesado tener "un mantra" en esta aventura: "Me lo repito para sobrellevar esta maravillosa experiencia tan dura". Por último, Carlos Alba se ha acordado de alguien muy importante para él: "Lo primero que hago es rezarle a San Judas Tadeo y a mi padre que está en el cielo".

